Zpěvačka Jessie J na Colours přiveze dlouho očekávané nové album

Mezinárodní festival Colours of Ostrava oznamuje další koncertní premiéru: vůbec poprvé u nás zde vystoupí britská zpěvačka Jessie J. Od chvíle, kdy zvítězila v anketě BBC Sound Of 2011, prodala miliony alb, její hity jako například Price Tag, Nobody's Perfect, Domino nebo Bang Bang okupovaly první místa hitparád, zpívala pro královnou, získala Brit Awards, pětkrát cenu MOBO a byla nominována na Grammy.

„Jessie J vládne impozantním hlasem a její vystoupení jsou pověstná fantastickou koncertní show. Dokáže strhnout i ty největší davy, jako třeba v Glastonbury,“ zdůrazňuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Jessie J je doma v popu, soulu, R&B, eletropopu a hip hopu, ale při závěrečném olympijském ceremoniálu si v Londýně s kapelou Queen zazpívala jejich hit We Will Rock You. Pomáhala psát i skladby pro Alicia Keys, Miley Cyrus nebo Chrise Browna. A když do skladby Bang Bang přizvala Arianu Grande s Nicki Minaj, stal se z ní celoplanetární hit.

K rodilé Londýňance, vlastním jménem Jessica Ellen Cornish, patří i výrazná podpora nejrůznějších charit. Pro akci organizace Comic Relief se dokonce nechala ostříhat dohola, i když miluje roztodivné účesy a paruky. Na Colours of Ostrava přiveze Jessie J nové, dlouho očekávané čtvrté album R.O.S.E.

Festival Colours of Ostrava proběhne od 18. do 21. července. Mezi dříve potvrzenými jmény jsou London Grammar, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Ziggy Marley, Aurora, Calexico, Jon Hopkins Live, Oumou Sangaré, Jóhann Jóhannsson a Slaves.