Nová jména Colours: úspěšní Britové, ceněný Islanďan, spolupracovník Coldplay

Novým ohlášeným velkým jménem programu festivalu Colours of Ostrava jsou London Grammar, jedna z nejúspěšnějších současných britských skupin. Na festivalu, který se uskuteční od 18. do 21. července 2018 v oblasti Dolních Vítkovic, si kapela odbude svoji českou premiéru.

Trio, které okouzlilo posluchače po celém světě zasněnou atmoférickou hudbou s andělským hlasem zpěvačky Hannah Reid, představí v Ostravě druhé album vydané letos v létě. „Toho prvního If You Wait z roku 2013 se prodalo přes dva milióny kopií, formace získala ocenění Ivor Novello Awards a AIM Awards a byla nominována na Brit Awards,“ zdůrazňuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Výjimečný hudební zážitek čeká návštěvníky při vystoupení podmanivého islandského hudebníka a skladatele Jóhanna Jóhannssona, který se na Colours of Ostrava představí se smyčcovým kvartetem. „Jeho hudba k filmům Zmizení, Teorie všeho, Příchozí nebo Sicario: nájemný vrah ho zařadila mezi nejpozoruhodnějších skladatele současnosti,“ doplňuje Zlata Holušová. Je držitelem Zlatého glóbu i nominací na Oscara, Grammy a BAFTA.

Žánr elektronické hudby v programu festivalu nově posílí také Jon Hopkins, významný britský producent, který se proslavil spoluprací s Brianem Enem a Coldplay na jejich desce Viva la Vida or Death and All His Friends.

Mezi dříve potvrzenými jmény programu Colours of Ostrava jsou George Ezra, Ziggy Marley, Aurora, Cigarettes After Sex a Slaves. Festival se na podzim 2017 dostal do desítky nejlepších největších festivalů v prestižní anketě European Festival Awards. Čtyřdenní vstupenky na rok 2018 jsou k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu www.colours.cz a v síti Ticketpro.