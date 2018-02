Colours výrazně posilují program. Přijede extravagantní provokatérka Grace Jones

Festival Colours of Ostrava přidává do seznamu headlinerů jedno velice výrazné jméno. Je jím zpěvačka Grace Jones, jež patří zejména pro svou dokonale propracovanou image k nejprovokativnějším zjevům světové populární hudby už od druhé poloviny 70. let.

„Grace Jones jsem viděla loni na španělském festivalu Primavera. Bylo to neuvěřitelné vystoupení - někde na pomezí koncertu a šamanského rituálu plného nejrůznějších bizarních kostýmů, ale zároveň skvělé hudby,“ líčí ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

O témže vystoupení lidovky.cz ve své reportáži napsaly: „Pomalování jejího těla i obličeje, stejně jako některé masky, připomínaly ze všeho nejvíc voodoo obřady, a hudba, kterou Grace Jones provedla, k této image skvěle sedla, stejně jako její tajnosnubnými úsměšky provázené poznámky o Jamajce jako zemi plné marihuany a kokainu. Jedenáctipísňový blok příznačně zahájila coververze písně Nightclubbing Iggyho Popa v dubové verzi s velmi zdůrazněnou basovou linkou, což byl typický znak téměř všech programových položek, mezi něž se vešly i další covery jako Private Life (The Pretenders) nebo Love Is The Drug (Roxy Music).“

Primavera Sound 2017: Grace Jones

„Nežiji v minulosti. Nostalgie mě nezajímá. Žiji v přítomnosti a dívám se dopředu, do budoucnosti,“ tvrdí letos sedmdesátiletá umělkyně. Její hudbu definují zvukové inovace, provokativní texty a neohrožené experimenty. Na albech dokázala z pozice disko královny přejít k nové vlně, funky a reggae. Spolupracovala s Davidem Gilmourem, Trickym, Trevorem Hornem, Brianem Enem a Davidem Bowiem. Inspirovala Annie Lennox, Santigold nebo Rihannu. „Je jako můj osobní Ježíš,“ vyznala se z obdivu ke svému vzoru Lady Gaga. Na loňské album Humanz si ji přizvali Gorillaz.

Grace Jones inspirovala mnoho lidí, ale málokdo s ní dokázal v divokosti udržet krok. Ani módní návrháři Lagerfeld, Versace nebo Armani; Rogera Moorea, agenta 007 v bondovce A View to a Kill, děsila v roli May Day při natáčení i v civilu, drsňák Dolph Lundgren od ní po několikaletém vztahu raději utekl a ve filmu Conan the Destroyer si s ní užil i další silák Arnold Schwarzenegger.

Festival Colours of Ostrava proběhne od 18. do 21. července v areálu ostravských Dolních Vítkovic. Mezi dříve potvrzenými jmény jsou Jessie J, London Grammar, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Ziggy Marley, Mura Masa, Aurora, Calexico, Seasick Steve, GusGus, Jon Hopkins (live), HVOB, Oumou Sangaré, Slaves, Lewis Capaldi, Jeremy Loops nebo Nick Mulvey.