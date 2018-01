Kaleo, Calexico, Future Islands. Colours of Ostrava lákají hudební fajnšmekry

Mezinárodní festival Colours of Ostrava přidává do svého programu další čtyři velká světová jména: synth-popové Future Islands, kteří mají pověst jedné z nejlepších současných koncertních kapel, islandské bluesrockery Kaleo, americké Calexico, kteří v Ostravě zažijí českou premiéru, a berlínského elektronického mága Paula Kalkbrennera.

„Nově potvrzená jména potvrzují obrovskou žánrovou pestrost, kterou náš návštěvník zažije. V tomto případě od tanečního optimistického popu, přes bluesrock, sofistikovanou elektroniku až po indie-rock smíchaný s mexickou hudbou,“ zdůrazňuje ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Future Islands z amerického Baltimore neskrývají obdiv k nové vlně 80. let. Od vzniku v roce 2006 odehráli stovky koncertů, vydali tři dobře přijatá alba, přesto prorazili až v březnu 2014. Stačily čtyři minuty televizní show Davida Lettermana. Bono z U2 kapele na výraz obdivu poslal šampaňské. “Věděl jsem, že jednou budou největší kapelou na světě, jenom jsem nechápal, proč to trvalo tak dlouho,” řekl tehdy jejich kamarád, skladatel Dan Deacon.

Islandští Kaleo žijí v americkém Austinu, zpívají anglicky, název kapely převzali z havajštiny, hrají delta blues, rock, countryfolk a obdivují klasiku z 50. a 60. let. Hity Hot Blood, I Can’t Go On Without You, Vor í Vaglaskógi nebo All the Pretty Girls jim přinesly obrovskou sledovanost, zlaté prodeje a miliónovou poslechovost na Spotify. Jejich skladbu si do televizního seriálu Vinyl vyžádal sám Mick Jagger a Kaleo dělali při loňském evropském turné Rolling Stones předkapelu.

Kaleo

Kapela Calexico z amerického Tucsonu nedaleko mexických hranic hraje rock a alternativní country, ale stejně tak má blízko k dechařům mariachi a k tradičním mexickým a latinskoamerickým stylům. Jejich skladby zazněly ve filmech i televizních seriálech. Na albech Calexico hostovali Neko Case, Howe Gelb, Carla Morrison nebo. Členové kapely také často hostují na deskách jiných uimělců, třeba Amparo Sanchez nebo Nancy Sinatra.

Jméno Paula Kalkbrennera se v Německu začalo hodně skloňovat v roce 2008, kdy klubová kina uchvátil „berlínský Trainspotting“ - snímek Berlin Calling. Paul Kalkbrenner nevytvořil pouze intenzivní soundtrack k tomuto indie filmu, podařilo se mu také zhudebnit specifickou atmosféru celé tepající metropole. Pracuje s širokou škálou energií, které se vzájemně prolínají a vytváří mimořádně chytlavý taneční celek.

Festival Colours of Ostrava proběhne od 18. do 21. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Mezi doposud potvrzenými jmény jsou London Grammar, Joss Stone, George Ezra, Ziggy Marley, Aurora, Cigarettes After Sex, Beth Ditto, Jon Hopkins Live, Oumou Sangaré, Jóhann Jóhannsson, Slaves. Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu www.colours.cz a v síti Ticketpro.