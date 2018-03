Drive Stage na Colours of Ostrava bude plná strhujících kapel

Přední zahraniční jména z blues, country-rocku, gospelu, rocku, rockabilly i world music představí i letos na Colours of Ostrava scéna zvaná Drive Stage. Pořadatelé dnes představili její prohram.

„Nejvíce jsme hrdí na českou premiéru fenomenální zpěvačky Ruthie Foster, několikanásobné vítězky Blues Music Awards, třikrát nominované na Grammy, dále na americké Algiers a skupinu Hurray For The Riff Raff nebo na formaci Dirtmusic, kterou tvoří frontman The Walkabouts Chris Eckman a někdejší spoluhráč Nicka Cavea Hugo Race,“ zdůrazňuje jeden z dramaturgů festivalu Jiří Moravčík.

Ruthie Foster zpívala mimo jiné s The Allman Brothers Band nebo s legendárními Blind Boys of Alabama. Kromě vlastní autorské tvorby ráda přebírá skladby od jiných, například od Adele, Lucindy Williams nebo Johnnyho Cashe. Na posledním albu (recenzi najdete zde) s resofonickou kytarou dodala bluesový „feeling“ protiválečné War Pigs od Black Sabbath.

Radikální transatlantický manifest Algiers zní jako výstražná siréna a připomíná výbušný koktejl rocku, gospelu, postpunku, soulu, noise a electro industriálu. Kapela je zocelena nejen hraním na největších světových festivalech, ale také tím, že absolvovala jako předkapela podstatnou část posledního stadionového turné s Depeche Mode.

Americká folk-country-rocková skupina Hurray For The Riff Raff je alter ego portorikánské písničkářky Alyndy Lee Segarra a už v názvu se hlásí ke všem podivínům, básníkům, vzpurným ženám a aktivistům. Její album Navigator je ve svém žýánru považováno za jednu z nejlepších nahrávek roku 2017.

Holy Moly & The Crackers z Newcastlu si od roku 2012 vybudovali dobrou pověst směsí folku, celtic rocku, ska, popu a Balkánu, zatímco američtí The Eagle Rock Gospel Singers vycházejí z gospelu, který koření rockem, blues a country.

Jádro elektro-rockové skupiny Dirtmusic tvoří bývalý vůdčí duch seattleských The Walkabouts Chris Eckman a Australan Hugo Race. Tranzovní zvuk jim na vynikajícím novém albu Bu Bir Ruya a na koncertech propůjčují další členové: hráč na elektrifikovanou loutnu saz Murat Ertel s perkusistou Ümitem Adakalem z turecké psychedelické kapely Baba Zula a český bubeník Milan Cimfe.

V hudbě cenami ověnčeného senegalského zpěváka Cheikha Lô se přes sebe přelévají senegalský mbalax, nigerijský afrobeat, konžská rumba, ale i funky, kubánská salsa, karibské a brazilské rytmy. Srbská čtveřice skvělých muzikantů Naked kombinuje jazz, funk, swing a Balkán s lákavou středomořskou příchutí.

Americké Banditos tvoří pět zarostlých jižanských rockerů a zpěvačka s vřískavým hlasem ne nepodobným Janis Joplin. Výsledkem je zběsilé rock country bluesové boogie. Skupina zpěváků a hudebníků Jeong Ga Ak Hoe z korejského Soulu patří mezi světově nejproslulejší reprezentanty stylu gagok, souboru písní ze 14. století zapsaných na seznam UNESCO.

Pětičlenná kapela Radio Cos pochází z galicijského přístavu A Coruña a je vedena dvěma vynikajícími hráči na tamburíny. V nasazení udivují také dudák, akordeonista a houslista, společně vždy rozhodnutí dát do koncertu snad úplně všechno.

Festival Colours of Ostrava proběhne od 18. do 21. července v Dolních Vítkovicích. Nabídne 21 venkovních i krytých scén a cca 350 programových bodů. K hlavním potvrzeným jménům patří: N.E.R.D, Kygo, Jessie J, London Grammar, Grace Jones, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Ziggy Marley, Mura Masa, Aurora, Calexico či Seasick Steve.