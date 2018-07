GLOSA: Čím víc nadýcháš, tím jsi větší borec. Jediný stín Colours of Ostrava

Vůbec nepodezírám vedení festivalu Colours of Ostrava, že by stánek s názvem Fouknisi.cz pozvalo záměrně a že by chtělo podporovat stupidní soutěž o to, kdo je větší alkoholik. Věřím, že se jeho provozovatel vetřel mezi normální gastrostánky nějakou souhrou náhod. Ale bylo by dobré si to pro příště ohlídat.

Existenci stánku, u kterého pod heslem „Staň se mistrem ve foukání a odnes si soudek piva“ byla provozována soutěž, nad níž zůstává rozum stát, avizovaly letáčky v areálu. Skutečně na jednom místě stál.

Princip soutěže spočíval v tom, že návštěvník po požití alkoholu přišel dýchnout do měřicího přístroje a ten, kdo měl každý večer nejvíc promile, vyhrál pětilitrový soudek plzně. Zda si jej byl vůbec schopen odnést, není známo.

Pro zajímavost, podle výsledků zveřejněných na webu, se „mistrem Colours v pití“ stal kdosi, říkající si Caba, který v poslední den festivalu už v půl osmé večer(!) nadýchal přes tři promile.

Nic proti alkoholu, k hudebním festivalům neodmyslitelně patří, ať chceme nebo ne. Ale pořádání soutěží tohoto typu skutečně hraničí se slabomyslností. Jen doufejme, že výčepní a barmani pečlivě hlídali věk svých zákazníků.