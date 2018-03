Colours hlásí záplavu nových jmen v čele s N.E.R.D. Pharrella Williamse

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava ohlásil dnes na pražské tiskové konferenci dalších dvacet nových zahraničních jmen. Mezi nimi je největší hvězdou kapela N.E.R.D, z jejíž členů nejvíce poutá pozornost proslulý raper, zpěvák a producent Pharrell Williams.

Spolu se svými spoluhráči Chadem Hugem a Shayem Haleym diváky roztančí Williams výbušnou kombinací hip hopu, funky, rocku, R&B a elektroniky. „Kapela N.E.R.D zahraje v České republice vůbec poprvé a rozšíří tak seznam letošních domácích premiér, který zahrnuje například Jessie J, Grace Jones, London Grammar, Ziggy Marleyho nebo Calexico,“ řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

„Program jsme se snažili sestavit tak, aby kombinoval kvalitní celosvětově známá jména s obrovským výběrem skutečných hudebních perel považovaných v zahraničí za zásadní hudební události součanosti,“ dodala.

N.E.R.D založil Williams se spolužákem Chadem Hugem v roce 1999, kdy se k nim přidal Shay Haley. Od začátku tíhli k alternativnějšímu hudebnímu projevu, spolupracovali například s Kanye Westem, Linkin Park nebo Gorillaz a do roku 2010 vydali čtyři alba. Na sedm let uvedli projekt do hibernace, ovšem aktuální album No One Ever Really Dies je považováno za nejlepší dílo N.E.R.D pro naprosto nekompromisní zvukové a textové vyznění.

Dalším aktuálně ohlášeným headlinerem je norský producent, DJ a skladatel Kygo, který se stal jednou z nejrychleji rostoucích hvězd současné globální hudby. Jeho skladby dosáhly v šestnácti zemích na zlaté či platinové ocenění a se dvěma alby bodoval na předních místech v hitparádách mnoha zemí.

Soul a hvězdy africké hudby

Stranou zájmu letošní dramaturgie nezůstal ani soul a rhythm & blues. Z USA jej přiveze divoký zpěvák Nathaniel Rateliff s kapelou The Night Sweats a z britské scény těchto žánrů přijede na Colours zpěvák s drsně vášnivým hlasem Jacob Banks.

Festival letos nabídne široký a velmi reprezentativní výběr osobností africké hudby bodující s aktuálními alby v nejprestižnějších světových anketách. Vystoupí například zpěvačka, bubenice a tanečnice Dobet Gnahoré z Pobřeží slonoviny, oceněná Grammy a BBC Awards for World Music.

Zazpívá také Senegalec Cheikh Lô, v jehož hudbě se prolíná senegalský mbalax, nigerijský afrobeat, konžská rumba, ale i funky, kubánská salsa, karibské a brazilské rytmy, dále akustické Trio Da Kali tvořící nové dějiny malijské hudby, které loni natočilo mimořádné a oceňované album s Kronos Quartetem.

Opravdovou hvězdou černého kontinentu je i Grammy a dalšími cenami ověnčená malijská zpěvačka Oumou Sangaré, čerstvá držitelka ocenění veletrhu Womex. Na Colours of Ostrava se ovšem po roce vrátí i senegalský zpěvák a raper Faada Freddy, tentokrát ale s legendárním hip hopovým projektem Daara J Family.

Zcela mimořádný hudební zážitek na pomezí world music a jazzu nabídne společný koncert zpívajícího hráče na koru Seckou Keity ze Senegalu s proslulým kubánským jazzovým klavíristou Omarem Sosou.

Svěží jména

Fresh stage se stane tradičně domovem zahraničních umělců, jejichž jména ještě možná nepronikla do širokého povědomí, ale která přesto nabídnou skvělé hudební zážitky. Výjimkou je velmi známá americká experimentálně-rocková kapela Algiers, jež má za sebou koncerty na prestižních světových festivalech, ale i předskakování velké části posledního stadionového turné Depeche Mode.

Na tzv. „frešce“ zazpívá také kanadsko-německá písničkářka Alice Merton, vítězka European Border Breakers Award, britská kapela Yellow Days, za níž se skrývá teprve devatenáctiletý George van den Broek, britský indie-popař Declan McKenna, který se objevil ve výběru BBC Music Sound 2017 nebo kanadská kapela Black Pistol Fire s přímočarou a energickou směsí jižanského bluesrocku a garážového punku.

Doplní je německá písničkářka Lilly Among Clouds s nevšedním hlasem, míchající klavírní intimitu s elektronikou, kytarami a efektně tepajícími rytmy, jihoafrický písničkář s kytarou a loopstationem Jeremy Loops, neobyčejný britský písničkář Nick Mulvey nebo elektrorockerka Morgane Ji z ostrova Réunion.

Nově oznámenými jmény na krytou scénu Gong, která nabízí koncerty vyžadující posluchačské soustředění, jsou například fenomenální íránský zpěvák Alireza Ghorbani nebo australský klavírní písničkář Martin Craft.

V sále Gong bude také během Colours of Ostrava v premiéře uvedena hudební adaptace Kafkova románu Amerika kapely Kafka Band. Po Zámku jde o druhý Kafkův román, který kapela převedla do hudební podoby. Zvuk sedmičlenné kapely se od Zámku posunul: „Je chladnější, strojovější, větší prostor mají syntetizátory, ale také vocodery a elektronické bicí,“ dodává kytarista a kapelník Dušan Neuwerth.

Na kus řeči

V rámci Colours of Ostrava proběhne letos potřetí mezinárodní diskusní fórum Meltingpot, které na osmi scénách nabídne 150 inspirativních řečníků z více než 25 zemí světa z různých oblastí společenského života.

Prvními potvrzenými jmény jsou například britská mírová aktivistka, poradkyně a autorka bestselleru The Businees Plan for Peace Scilla Elworthy. Německý lékař, terapeut a propagátor celostní medicíny Ruediger Dahlke pohovoří o rovnováze duševního a fyzického zdraví.

„Futuristický mnich“, Francouz Bruno Marion, poradí, jak využít teorii chaosu v praktickém životě a dobrat se úspěchu ve světě plném nejistot. Věhlasný britský fyzik Geoffrey West díky své přelomové vědecké teorii vysvětlí, že řád ve městech, či firmách se překvapivě řídí stejnými zákonitostmi jako všechny živé organismy na naší planetě.

Návštěvníci se mohou těšit také na Američana Johna Perkinse, autor bestselleru o skutečném obrazu světové politiky, nebo na Amita Goswami, teoretického kvantového fyzika, který propojuje přírodní vědu s filozofií a studiem lidského vědomí. Z Čechů přijedou mimo jiné spisovatel Jáchym Topol, nebo všestranný popularizátor vědy Václav Cílek.

Celkově festival Colours of Ostrava, který proběhne od 18. do 21. července v areálu ostravských Dolních Vítkovic, nabídne na 21 venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů. Mezi již dříve oznámenými jmény jsou Grace Jones, Joss Stone, George Ezra, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Calexico, Beth Ditto, Aurora, Seasick Steve, GusGus nebo Slaves.