Dejte šanci neznámým jménům, vyzývá ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová

Právě dnes začíná v industriálním prostoru v Dolních Vítkovicích čtyřdenní hudební maraton Colours of Ostrava. Jeho ředitelka a hlavní dramaturgyně Zlata Holušová hoří netrpělivostí, jak letošní ročník dopadne, nevnikal totiž vůbec snadno. Při pohledu na program se ale není třeba obávat.

Jaký tedy letošní ročník Colours of Ostrava bude?

Doufám, že ne tak náročný jako jeho přípravy. Dráždí mě hodně nevyzpytatelných prvků, takže jsem strašně zvědavá, určitě to bude zajímavé.

Letos jste měli problém získat na festival kapely, hlavně takzvaná velká jména. Jak je to možné?

Pohybujeme se ve velice vysoké kategorii cen. Jsou to tak obrovské „pálky“, že nemůžeme zadávat tolik nabídek jako v minulých letech. Vždycky musíme počkat, jak ta která nabídka dopadne, při pohybu v cifrách kolem 400 tisíc eur za jedno vystoupení si nemůžeme dovolit riskovat. A to nás letos trošku vytrestalo. Navíc jsme přišli o několik kapel, které už byly potvrzené. No a jak tak čas běžel, bylo stále méně a méně z čeho vybírat. Při té smůle jsme ale měli jedno obrovské štěstí: získali jsme díky tomu N.E.R.D., kteří se rozhodli vyrazit na turné na poslední chvíli. Tím pádem máme headlinera, který je pro nás trošku nevyzpytatelný, protože nikdo z nás tu show neviděl, ale o to víc se na tohle vystoupení těším.

Ohlášení N.E.R.D. mělo velký ohlas na sociálních sítích. Předtím ale bylo období, kdy naopak návštěvníci vašeho Facebooku vyjadřovali nespokojenost s letošním programem. Jak jste to prožívala?

Strašně. Uvědomila jsem si, jak jsme si vloni poněkud naběhli, když náš program z velké části obsahoval to, co chce většinové publikum – a to není zvědavé na nic jiného než na obrovská jména. Takže shánění headlinerů tohoto typu bylo pro nás zavazující. Pro ilustraci: Michal Šimon, který se v našem týmu stará právě o zajišťování zahraničních interpretů, napsal za rok příprav deset tisíc mailů. To není malé číslo a byla to velká dřina.

Letošní ročník může určitému typu návštěvníků připomenout starší léta Colours of Ostrava: možná je méně oněch „velkých jmen“, ale o to obdivuhodnější je nabídka hudby tzv. pro fajnšmekry.

Já si to myslím také. Ono se to odrazilo i na tom, že jsme letos utratili za kapely o deset milionů korun víc než vloni. To může někomu připadat neuvěřitelné, když nemáme v programu takové ty prvoplánové hvězdy, ale my jsme udělali o to bohatší a kvalitnější ten program, který snad lidi překvapí přímo na místě. Věřím, že pokud jim dají šanci, přijdou nadšení třeba z Jeremyho Loopse, Jacoba Bankse, Mura Masy, z Dirtmusic a dalších účinkujících, které zatím neznají.

Jezdíte na spoustu festivalů do zahraničí. Myslíte, že převažující české publikum na Colours of Ostrava má nějaká specifika?

Většina zahraničních muzikantů oceňuje, že naše publikum umí naslouchat. Možná nejvíc se to týká Fresh scény, tam už několikrát odcházeli z pódia muzikanti skutečně dojatí až k slzám. Takže myslím, že naše publikum jezdí na festival skutečně v první řadě kvůli hudbě.

Na základě loňských zkušeností jste letos udělali nějaké organizační změny. Jaké nejzásadnější?

Hlavně jsme úplně přeorganizovali vstupy, na dvojnásobek jsme zvětšili hlavní bránu. A s napětím očekáváme, jak to dopadne, protože vzhledem k nabitosti programu prvního dne si myslíme, že většina návštěvníků dorazí už ve středu. Největší změna v areálu je přesunutí taneční scény do prostoru, který je konečně důstojný pro ty velké hvězdy, které na ní budou hrát a nabízet workshopy.

Máte v letošním programu nějakého černého koně, kterého by si návštěvníci neměli nechat ujít?

Jsem ráda, že se mi podařilo dát dohromady takovou zcela unikátní taneční skupinu, ve které bude Bboy Neguin z Brazílie, Amy Secada z New Yorku, Patrik Ulman z Ostravy a JAD Dance Company v čele s Yemim z Prahy. Dohromady dávají taneční představení, které vzniká přímo v těchto hodinách zde na místě v Ostravě. Vystoupí v pátek v 16 hodin na scéně Fresh. S napětím čekám, jak jim to vyjde.