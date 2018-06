ČSSD a lidovci navrhli zrušení výplaty dávek v poukázkách, chtějí se vrátit k původnímu systému

PRAHA Sociální demokraté a lidovci chtějí úplně zrušit povinné vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách. Žádají návrat k předchozímu řešení, kdy lidé dostávali dávky v penězích a o výplatě jejich části v poukázkách mohl v jednotlivých případech rozhodnout úřad práce. Pozměňovací návrhy podaly ČSSD a KDU-ČSL v úterním druhém čtení k poslaneckým předlohám, podle nichž by dávky výhradně v penězích dostávali některé skupiny chudších lidí.

Výplata příspěvku v hmotné nouzi ve formě poukázek byla přijata s účinností od loňského prosince, důvodem byla snaha zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si mohou koupit potraviny, základní drogistické potřeby, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvy, nikoli ale cigarety nebo alkohol.



„Bylo to vydání se na slepou cestu,“ řekl poslanec ČSSD Roman Sklenák. Za současného stavu jsou lidé podle něho nuceni k výrazně dražším nákupům za poukázky, některé zboží a služby si nemohou koupit vůbec.

Poslanecké předlohy ANO a skupiny poslanců z KDU-ČSL, Pirátské strany, ČSSD a TOP 09 se od sebe liší výčtem skupin osob, které by místo poukázek měly dostávat výhradně peníze. Sociální výbor podpořil oba. V praxi se podle autorů obou předloh ukázalo, že povinné poukázky zvýšily byrokracii a přinesly některým lidem problémy. Navíc někteří nemajetní poukázky či potraviny za ně pořízené přeprodávají za sníženou cenu, aby se dostali k penězům.

ANO chce zapojit do systému výjimky

Plně peněžitá dávka by se podle obou předloh měla vrátit lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Zákonodárci ANO chtějí dát výjimku ještě lidem s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidem, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidem s omezenou svéprávností. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech „hodných zvláštního zřetele“. Zpravodajka Hana Aulická Jírovcová (KSČM) to navrhuje z novely vypustit, možnost obecné výjimky by podle ní mohla vést k likvidaci celého nynějšího systému.

Novela skupiny poslanců čtveřice klubů počítá s tím, že poukázky by už neměli dostávat lidé s plným invalidním důchodem, lidé starší 68 let a lidé, kterým úřady ustanovily opatrovníka. Autoři chtějí zrušit poukázky také pro postižené lidi, kteří pobírají příspěvek na péči kvůli středně těžké závislosti, těžké závislosti a úplné závislosti na pomoci druhých, a pro pečovatele o postižené lidi.

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) podal i úpravy, kterými by se obě předlohy staly doplněním rozdílů do každé z nich prakticky totožné. I jiní poslanci navrhli další výjimky. Například Lucie Šafránková z SPD je žádá pro lidi nad 65 let a pro samoživitele dětí do 18 let. Sněmovna se bude při závěrečném schvalování hlasovat na návrh Jany Pastuchové (ANO) i o zamítnutí předlohy poslanců čtveřice klubů.