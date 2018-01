S prezidentem nemůžeme válčit, říká kandidát na předsedu ČSSD Hamáček

PRAHA Představa účasti SPD ve vládě mě trošku děsí, řekl v rozhovoru pro LN místopředseda sněmovny sociální demokrat Jan Hamáček. Je ale podle něj evidentní, že ta představa děsí i Andreje Babiše. „Kdyby chtěl, už by vládu opřenou o SPD a KSČM měl,“ myslí si Hamáček, jeden z adeptů na nejvyšší post v ČSSD, o němž se bude rozhodovat 18. února na sjezdu.

LN: Jaký vývoj očekáváte ve straně po zvolení Miloše Zemana prezidentem republiky?

Gratuluji Miloši Zemanovi ke zvolení a těším se na spolupráci. Neočekávám, že by měl mít výsledek voleb nějaký dopad na situaci v ČSSD. Čeká nás sjezd a o dalším směřování rozhodnou delegáti. I v otázce sestavování vlády. Očekávám, že tam kandidáti na předsedu představí své vize, jakým směrem se dál ubírat. V rámci toho se bude zajisté hovořit i o vztahu mezi sociální demokracií a prezidentem. Můj osobní názor je, že ČSSD by měla s prezidentem spolupracovat, nemůže s ním válčit. Budu se snažit o co nejkorektnější vztahy s panem Zemanem.

LN: Překvapilo vás, že do Zemanova volebního štábu o víkendu zavítal Milan Chovanec?

Nepřekvapilo. Šlo pravděpodobně o jeho osobní iniciativu a předpokládám, že si ji domluvil s Kanceláří prezidenta republiky.

LN: Takže s Martinem Nejedlým?

(bez komentáře)

LN: Nelitujete, že jste ve štábu prezidenta nebyl? Nedodalo by vám to sílu před sjezdem?

V době, kdy byl Milan Chovanec ve štábu, jsem se účastnil krajské konference ČSSD v Pardubickém kraji. Vysvětloval jsem svou kandidaturu na předsedu a vyslechl jsem si celou řadu názorů, včetně těch kritických, na působení minulého vedení strany. Z vedení sociální demokracie jsem tam byl jediný.

LN: Když byl Miloš Zeman naposledy na sjezdu ČSSD v Ostravě v roce 2013, spor mezi Sobotkovým a Haškovým křídlem zesílil. Nemůže se i teď stát, že Zeman stranu ještě více rozklíží?

Hlavním problémem ČSSD je její dlouhodobé rozdělení, které začalo možná ještě pár let před ostravským sjezdem. Každopádně je to velký problém a jeden z důvodů mé kandidatury je, že věřím, že jsem schopen stranu vnitřně smířit. Mám korektní vztahy se zástupci všech proudů v ČSSD, hovořím s každým. Věřím, že ČSSD vzejde ze sjezdu sjednocená. Myslím, že Miloši Zemanovi záleží na tom, aby sociální demokracie byla jednotná a hádky skončily.

LN: Budete do sjezdu usilovat o setkání s prezidentem? O jeho přímou podporu?

Prezident nepřijede na sjezd, aby podporoval některého z kandidátů. To nikdy neudělal. Věřím, že to tak i zůstane. Myslím, že vystoupí jako znovuzvolený prezident republiky, který představí vizi svého mandátu a jak vidí budoucí vztah s ČSSD. Pokud do sjezdu bude prostor a pan prezident bude mít zájem, rád se s ním sejdu a představím mu své vize.

LN: Začne druhé kolo vyjednávání o vládě. S čím do toho vstupuje ČSSD? Co se změnilo oproti prvnímu pokusu?

Změnilo se to, že hnutí ANO dává najevo, že tentokrát chce vyjednávat seriózně. První kolo takové nebylo, Andrej Babiš do konzultací šel s tím, že chce menšinovou vládu. Pak si udělal povinné kolečko s jednotlivými politickými stranami, ale nikdy jsme se my ani kolegové z jiných partají nedostali k reálnému vyjednávání, například o programu. Spíše to bylo: tady je naše programové prohlášení, což je mimochodem slepenec vyzobaný z programů jednotlivých stran, často i s naprosto protichůdnými názory, a pokud jste schopní se s tím identifikovat, podpořte nám menšinovou vládu. To se ukázalo jako slepá ulička, Andrej Babiš ve sněmovně ne uspěl a já doufám, že začnou seriózní vyjednávání. Nicméně jsme znovu na začátku.

LN: Je pro vás variantou koalice, v níž by byl Babiš osobně?

ČSSD od začátku říká, že má problém s účastí obviněných politiků ve vládě, a to je stanovisko, které trvá a které jsme také sdělili na první schůzce druhého pokusu s hnutím ANO.

LN: Kdyby se ČSSD rozhodla zapojit do spolupráce s hnutím ANO, nesměl by v ní být premiérem Babiš?

Jako kandidát na předsedu neustále říkám, že chci mnohem více zapojit do rozhodování členskou základnu. A proto by podmínky, za jakých by sociální demokracie měla nebo neměla vstoupit do vlády s hnutím ANO, měly vzejít právě od členů strany.

LN: Ve volbách jste získali něco přes sedm procent. Není to paradox, že přesto můžete být tím rozhodujícím činitelem a získat víc resortů, než by vašemu výsledku odpovídalo?

Česká republika je zemí, kde se vlády sestavují na koaličním principu. Pokud někdo kdy chtěl získat většinu, musel dělat kompromisy. To je součást našeho politického systému. Mám pocit, že jsme na to zvyklí. Vítěz, který nemá nadpoloviční většinu, musí dělat kompromisy. Na druhé straně je to mechanismus, který brání ovládnutí systému jednou stranou nebo hnutím.

LN: O které resorty by ČSSD měla zájem?

Nesmí nám jít o moc, ale o program. Chceme dělat prorodinnou politiku, zlepšovat životní úroveň seniorů, pomáhat mladým rodinám s dětmi, řešit úroveň našeho vzdělávacího systému, udržet bezplatnou a dostupnou zdravotní péči a zaručit, že se nebude měnit naše zahraničněpolitické ukotvení v rámci EU a NATO. Jde nám o to, abychom prosadili co nejvíc z našich programových priorit. Tím musí debata začít, a pokud se ukáže, že je shoda v programových věcech, můžeme se posunout dále a bavit se o jednotlivých resortech. Nesouhlasil bych s tím, aby si strany přinesly seznam ministerstev a proškrtávaly.

LN: Bylo by pro vás klíčové mít záruku, že nebudete ve vládě pokaždé přehlasováni?

Jde o to, jak bude případná spolupráce postavena a s kolika subjekty, to už jste strašně daleko. Určitě bychom stáli o to, aby v případné dohodě byl mechanismus, který by zamezil, aby byli partneři přehlasováváni.

LN: Je to sice předčasné, ale zeptat se musím – měl byste vy osobně zájem být ve vládě? Třeba na ministerstvu obrany?

To je opravdu velmi předčasná otázka. Já se dlouhodobě věnuji bezpečnostní a zahraniční politice, takže to je pole, které mě zajímá, ale není to tak, že bych si balil kufry ze sněmovny. Musíme se podívat, jestli existuje programová shoda. A je tu ještě jedna důležitá věc, kterou musím dát před závorku – my máme sjezd a nemůžeme obejít naši členskou základnu. Nás v rámci sociální demokracie čeká debata, jestli vůbec pokračovat v jednáních. Já bych uvítal, abychom do sjezdu měli základní přehled v té programové oblasti, a pak se naši delegáti musí rozhodnout, v jakých mantinelech, i personálních, budeme pokračovat.

LN: Kluby ČSSD a ANO nedají dohromady většinu. Kdo by měl být třetím partnerem?

Já si myslím, že minulá vládní koalice fungovala, byla objektivně úspěšná. Pokud by o to byl zájem, je možné představit si nějakou formu spolupráce. Pokud ne, bylo by třeba hledat jiná řešení, například toleranci ze strany KSČM nebo jiného subjektu.

LN: Co byste preferoval?

Nemám teď zásadní preferenci, uvidí se, jak k tomu přistoupí ostatní, půjde nepochybně o programové věci.

LN: Neděsí vás představa, že kdybyste otáleli, do vlády naskočí SPD a KSČM?

To je koalice, která reálně ve sněmovně funguje. Pokud se podíváme, jak byla dolní komora ustavena, jejich stopatnáctka velmi efektivně navolila vedení i výbory. My jsme několikrát Andreje Babiše vyzvali, aby přiznal, že ta koalice je funkční a převzal za to zodpovědnost, jemu se do toho moc nechce. Mě osobně představa účasti SPD ve vládě trošku děsí, toto hnutí není s ČSSD hodnotově kompatibilní a je evidentní, že to děsí i Andreje Babiše, protože kdyby chtěl, už by vládu opřenou o SPD a KSČM měl.

LN: Kdyby se situace vyhrotila do dilematu, že buď bude vláda s SPD a KSČM, nebo přijmete Babiše jako premiéra, co by se dělo?

To je hodně hypotetická otázka, na kterou nyní nejsem schopen odpovědět bez znalosti stanoviska členské základny ČSSD.

LN: Jste jedním z kandidátů na předsedu ČSSD. Máte představu, kdo další by měl být ve vedení?

Mám, ale nechci být ten, kdo přichází na sjezd se seznamem. Myslím si, že by tam měli být zastoupeni politici z různých úrovní – celostátní, evropské i regionální. Dovedu si představit zastoupení některých europoslanců, úspěšných hejtmanů. Především by ale ve vedení měly být zastoupeny různé názorové proudy. Nesmíme opakovat chyby, kdy se vedení sestavovalo ze stejně názorově ukotvených lidí a ti, kdo nesouhlasili, byli odsunuti na okraj.

LN: Nějaká jména?

U hejtmanů si umím představit, že Martin Netolický by byl dobrým členem vedení. Zaujal mě starosta Nového Města Šmarda, je to jeden z těch, kdo přicházejí s novými iniciativami. Dohodl třeba s operátorem, že tarif, který vyjednal pro obec, pak operátor nabídl i občanům města. Bylo mi sympatické, že myslí na svoje občany, něco pro ně dělá a současně je to v moderním tématu.

LN: Přihlásil se i Radim Hejduk z Idealistů.

Stál bych o to, aby Radim Hejduk měl vliv na chod ČSSD. Četl jsem dokument, kterým svůj zájem o funkci doprovodil, a nejzajímavější jsou pasáže o tom, jak se ČSSD bude vyrovnávat s výzvami 21. století. Nechci ale delegátům vzkazovat, koho by do předsednictva měli volit. Radim Hejduk, ať už z pozice místopředsedy, či jiné, by se ale určitě měl do budoucna podílet na utváření programu ČSSD.

LN: Co Milan Chovanec? Měl by prostor ve vašem týmu?

Milan Chovanec se rozhodl kandidovat na předsedu a ten může být jen jeden. Trochu mě jen překvapilo, že úřadující předseda strany se o tento post bude ucházet, jakkoliv donedávna tvrdil, že má ambici dovést stranu jen do sjezdu v Hradci a nepovažuje se za sjednotitele.

LN: Zeptám se ještě na dvě jména. Bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Měl by se víc zapojit? Přece jen řídil zemi.

To je na něm. Zaznamenal jsem, že ve sněmovně se chce věnovat sociální politice, současně je vedoucím delegace středoevropské iniciativy, kde může vy užít zkušeností z působení ve vládě. Sociální demokracie není v situaci, že by si mohla vybírat, kdo pro ni bude pracovat a kdo ne. Tím chci říci, že každý, kdo pro ni pracovat chce, je vítaný. Vždy jsem naslouchal radám zkušenějších, a když o to Bohuslav Sobotka bude stát, já s ním rád budu v kontaktu.

LN: A Lubomír Zaorálek?

Ten jasně řekl, že kandidovat nechce. Já si myslím, že je to do jisté míry škoda, on se zhostil role volebního lídra velmi dobře, já mu výsledek nekladu za vinu, udělal maximum, do kampaně vstoupil s velkým nasazením. Je šéfem zahraničního výboru sněmovny, což je místo, které mu vyhovuje. Určitě má ČSSD co dát, z hlediska programu i mezinárodní spolupráce. Doufám, že bude i dál viditelným a platným členem.

LN: Strana stále čeká na rozhodnutí soudu v kauze Altner. Máte nějaký krizový plán? Blíží se další volby a s nimi další výdaje...

V této fázi jsme ekonomicky konsolidovaní, jsme připraveni i na krizové scénáře, přichystali jsme úvěrové linky, ale stále čekáme na rozhodnutí soudu. Je tam pravomocný odklad, čekáme na rozhodnutí. Obecně platí, že volební prohra byla velkým zásahem do stranických financí, ČSSD musí začít šetřit, musíme se podívat na personální náklady, na efektivní využití našeho majetku. Byly doby, kdy velká část Lidového domu byla pronajata a ČSSD působila ve skromnějších prostorách. I to je varianta. Nejsem z těch, kdo by navrhovali prodej Lidového domu, to by byla až svatokrádež, protože to je něco, nač se naši předkové skládali po koruně.

LN: Když bylo první kolo prezidentských voleb, dobrá čísla měli Pavel Fischer, Michal Horáček a Marek Hilšer, všichni mimo klasické politické struktury, podobný jev byl ve sněmovních volbách. Je tu poptávka po něčem novém. Jak byste to jako předseda ČSSD řešil?

Narazil jste na fenomén, který není vlastní jen České republice. Lidé se odklánějí od tradičních stran, hledají jiná řešení. Strany hledají řešení, jak trend zvrátit. ČSSD má podle mě jednu výhodu, a to velmi dobré mezinárodní kontakty, nemusíme hledat řešení sami. Souvisí to s vývojem ve světě, zvyšují se nerovnosti, lidé ztrácejí jistoty. Bylo vždy na sociální demokracii, aby nerovnosti nerostly, a ukazuje se, že tradiční řešení nefungují.

Lidé, kteří chodí do práce, platí daně, ani neuvažují, že by optimalizovali, zatímco firmy odvádějí obrovské částky do zahraničí nebo sídlí v daňových rájích. Tam se dají najít zdroje na investice, ale je to běh na dlouhou trať a nedá se to dělat na národní úrovni, pouze v mezinárodní spolupráci. Musíme řešení hledat tak, aby s námi lidé neztratili trpělivost a neutekli nám k nesystémovým stranám, které nabízejí jednoduchá, ale v konečném důsledku nefunkční řešení. V nějakém momentě lidé zjistí, že taková řešení neexistují, ale nikde není psáno, že pak se vrátí k tradičním stranám.