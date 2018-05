ČSSD hledá uplatnění pro exhejtmana Michala Haška

PRAHA V sociální demokracii to bublá. Strana je kvůli otázce vstupu do vlády Andreje Babiše rozdělena na dva ostře vymezené tábory. O vládní účasti oranžových rozhodne vnitrostranické referendum a jednou z osob, která má možnost posílit provládní partu, je bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Na jižní Moravě stále ovládá část členské základny, jejíž hlasy by mohly pomoct té části strany, která je nakloněna vstupu do vlády.

V průběhu vyjednávání o vládě mezi hnutím ANO a ČSSD se spekulovalo, že Hašek – hlasitý zastánce paktu s Babišovým hnutím – by mohl nastoupit do vlády. Podle zdrojů LN blízkých vedení ANO i ČSSD se s ním však do kabinetu nepočítá. Měl by se pohybovat v roli právníka a konzultanta v rámci ministerstva zemědělství. Zůstal by ve stínu, a měl by přístup k informacím. Aspirantem na vedení úřadu zemědělství je Haškův spojenec Miroslav Toman, který umí dobře komunikovat i s Milošem Zemanem. Ostatně v prezidentské vládě Jiřího Rusnoka už Toman tuto funkci zastával. Na přímé dotazy LN Hašek do včerejší uzávěrky vydání nereagoval.



Někdejší muž číslo 2 v ČSSD politicky padl po sněmovních volbách 2013, kdy lhal o své účasti na tajném jednání s prezidentem Zemanem v Lánech. Loňský debakl ČSSD však blízkého spojence Hradu vrátil do hry.

Hašek se zasazuje o účast své strany ve vládě s ANO. „Je to podle mě poslední a jediná příležitost, jak utéct hrobníkovi z lopaty, i když jde svého druhu o smlouvu s ďáblem,“ informoval minulý pátek na Facebooku.