ČSSD připravuje restart a směřuje k míru se Zemanem

PRAHA Už 18. února si ČSSD na sjezdu zvolí nové vedení a důležitou osobou tam bude muž, se kterým se strana dávno rozešla – současný prezident Miloš Zeman. Právě na něj teď všichni oranžoví politici, kteří chtějí kandidovat na předsedu, stáčejí pozornost. S prezidentem nemůžeme válčit, říká v rozhovoru pro LN kandidát na předsedu strany Jan Hamáček.

„Sociální demokracie by měla s prezidentem spolupracovat, nemůže s ním válčit. Budu se snažit o co nejkorektnější vztahy s panem Zemanem,“ říká v rozhovoru pro LN místopředseda Jan Hamáček, který kandidaturu oznámil počátkem ledna.



I jeho potenciální soupeři mají s prezidentem dobré vztahy. Po znovuzvolení Zemana se vynořili další dva – úřadující předseda Milan Chovanec a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Jan Hamáček připomíná, že má „korektní vztahy se zástupci všech proudů“ uvnitř strany a je schopen je vnitřně smířit. „Hovořím s každým.“ A naznačuje, že hlas široké stranické základny by mohl pomoci vyvázat vedení ČSSD z deklarované podmínky: do vlády s trestně stíhaným Andrejem Babišem ne! „Podmínky, za jakých by sociální demokracie měla nebo neměla vstoupit do vlády s hnutím ANO, by měly vzejít právě od členů strany,“ míní Hamáček.

Rýsuje i obrysy spolupráce, jakou by oranžoví pod jeho vedením preferovali. Vyslovil se pro pokračování koalice ČSSD, ANO a lidovců. Pokud by ale KDU-ČSL o spolupráci zájem neměla, mohla by se opřít o podporu KSČM. Co Hamáček odmítl, je jakékoli spojení s SPD Tomia Okamury.

ANO podle něj změnilo styl vyjednávání: „Dává najevo, že tentokrát chce vyjednávat seriózně. První kolo takové nebylo,“ konstatuje Hamáček.