ČSSD v Praze láká voliče na bezplatnou MHD. Odborníci mluví o nezodpovědném populismu

PRAHA Za vzor si vzali Tallinn, kde místní už sedm let neplatí za hromadnou dopravu. Pražská ČSSD před komunálními volbami slibuje totéž. Tvrdí, že díky tomu v estonské metropoli přibylo lidí s trvalým bydlištěm, a městu tak „vracejí“ peníze svými daněmi. „Kdyby se přihlásilo 100 tisíc lidí k pobytu v Praze kvůli MHD zdarma, plně by to nahradilo ztrátu z jízdného,“ doufá lídr kandidátky ČSSD Jakub Landovský. A navíc míní, že ve městě ubude kolon.

Jenže tento předpoklad, jak sám připouští, nemá podpořený, žádným průzkumem. Dopravní podnik měl loni z jízdného 3,7 miliardy korun. Z těchto příjmů by vypadly platby od Pražanů. A pokud by nevyšel předpoklad, že lidé reálně bydlící v Praze se do ní přihlásí i „papírově“ kvůli úspoře za roční jízdné, které dnes vyjde na 3650 korun, bude muset ztrátu zalepit městská kasa, tedy daňoví poplatníci.

„Slovo zdarma je fikce,“ říká bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák. I další experti mají záměr za populistický, nezodpovědný a nepromyšlený. Navíc soudí, že lidé z aut do MHD ve velkém nepřestoupí.