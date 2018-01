ČT a Prima plánují duely Zemana a Drahoše. Prezident má s ‚veřejnoprávní‘ problém

13:06

„Asi by to mohl být start politické kariéry. Já se přiznám, že jsem do toho volebního klání a kandidatury nešel s tím, abych se zviditelnil. Mně opravdu šlo o to, co jsem v té kampani říkal a o myšlenky, které jsem chtěl prosadit. Ale asi je ten výsledek dobrý politický kapitál, a já cítím odpovědnost vůči těm zhruba 400 000 lidem, co mi dali hlas. Nechci to hodit za hlavu,” řekl Marek Hilšer v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Více čtěte: