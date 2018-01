Česko do Eurovize v Lisabonu vyšle zpěváka Mikolase Josefa

Dokázali jsme to! ❤️ Jedeme na Eurovizi!!!

Už za 3 měsíce zazní Lie to Me čtvrt miliardě lidí u televizních obrazovek a 20.000 divákům v Lisabonské Altice Aréně.

INSANE!!! Čeká nás jedna z největších Eurovizí v historii a co jinýho říct, než že děkuju za tu možnost hájit tam naše barvy.

///

We did it! ❤️ We are going to ESC!!!

In 3 months Lie to Me will be heard by 250 million people in front of their TV screens and to 20.000 people in the Altice Arena.

INSANE!!!

One of the biggest of ESCs awaits us and what else to say then thank you for allowing me to stand there for my country.