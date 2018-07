Čtyři lidé vtrhli na hřiště při finále mistrovství světa. K činu se přihlásila skupina Pussy Riot

MOSKVA Finálové utkání fotbalového mistrovství světa v Moskvě v neděli krátce narušily čtyři osoby v policejních uniformách, které vtrhly na hřiště. Ihned byly odvedeny pryč. K odpovědnosti za incident se na sociálních sítích přihlásila ruská punková skupina Pussy Riot, známá svými protesty proti ruskému vedení.

„Zdravíme všechny ze stadionu Lužniki, je to tady super!“ napsala skupina na twitteru a facebooku. Agentura Reuters následně po telefonu hovořila s jednou ze členek skupiny Olgou Kuračovovou, která jí sdělila, že práva ona byla jednou z osob na hřišti. Kuračovová uvedla, že ji zadržela policie a nyní se nachází v jedné z moskevských policejních stanic.



NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA