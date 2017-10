ČVUT by mohla po 310 letech vést první žena. O křeslo rektora se uchází pět lidí

PRAHA/KLADNO Nejvýznamnější technická univerzita v Česku hledá rektora, který ji povede až do roku 2022. Akademický senát Českého vysokého učení technického (ČVUT) si může vybrat z pěti kandidátů; první kolo volby se koná 25. října. Na rektora prestižní techniky kandiduje stávající lídr Petr Konvalinka, Alena Kohoutková, Vojtěch Petráček a dva informatici: Pavel Tvrdík a Michal Pěchouček.

Jako první se do volby přihlásil stávající rektor (ČVUT). „Ano, budu post obhajovat,“ řekl LN již v červenci Petr Konvalinka (56 let).



Úkol to nebude snadný, neboť právě on čelil dvěma pokusům o své odvolání. V prvém případě to bylo především kvůli angažmá poradce a dotačního šíbra Miroslava Elfmarka, podruhé pak kvůli financování nového kybernetického ústavu CIIRC, jehož zrod dlouhodobě štěpí univerzitu. Konvalinka v obou případech hlasování ustál.

„Rád bych dokončil rozpracované věci, a proto do toho půjdu,“ říká v univerzitním časopise Pražská technika. Jako hlavní cíle si vytkl vyšší integritu školy o osmi fakultách, otevřít se světu a klást mimořádnou pozornost na výuku i výzkum.

I se ženou kandidující do čela

Šanci stát se vůbec první rektorkou v 310letých dějinách ČVUT bude pokoušet Alena Kohoutková (64), nynější děkanka stavební fakulty. „Hlavní prioritou je navrátit důvěru mezi rektorem a všemi součátmi univerzity a posílit postavení ČVUT odpovídající tradici, značce a potenciálu, který má,“ řekla LN Kohoutková.

Druhý pokus čeká na docenta Vojtěch Petráčka (53) z jaderné fakulty, jenž před čtyřmi lety svedl duel s Konvalinkou. Na hlasy prohrál 31:11. „V rámci kampaně a procesu volby jsem se rozhodl, že nebudu komunikovat přes média a s médii,“ říká dnes. V programu vybízí ke spolupráci a zapojení všech orgánů univerzity, což je prý jedinou cestou vpřed.

Silným kandidátem je Pavel Tvrdík (61), donedávna děkan fakulty informatiky. „ČVUT má ve svém genetickém kódu značnou samostatnost sebevědomých fakult, proto mou prioritou bude získat všechny kolektivní akademické samosprávné orgány pro efektivní spolupráci při naplnění společných cílů,“ sdělil LN Tvrdík.

Nejmladší kandidát je kybernetik Michal Pěchouček

Těmi má být ČVUT jako prestižní technika se slavnou tradicí, ale i pružně reagující na výzvy turbulentní doby převratných technologií a sociálních transformací, jako nadanými středoškoláky vyhledáváná univerzita a též jako jako přední výzkumně orientovaná univerzita a partner technologicky inovativních firem.

S velkým byznysem má zkušenosti pátý a nejmladší kandidát na rektora: kybernetik Michal Pěchouček (45) z elektrotechnické fakulty. „Chci, aby se ČVUT stalo nejvyhledávanější středoevropskou technickou univerzitou,“ říká Pěchouček, česká IT hvězda.

Před lety spolu s Martinem Rehákem výhodně prodal svůj podíl ve vývojářském start-upu Cognitive Security (který využíval umělé inteligence na poli kyberbezpečnosti) nadnárodnímu gigantu Cisco, pro nějž pak chvíli pracoval. Vrátil se však na univerzitu, kde dnes vede katedru počítačů i centrum umělé inteligence (AIC).

Volitelům nabízí čtyři priority: „Především jsou to lidé. Druhá je kvalita – výuky, výzkumu, všeho; musí se ale měřit a musíme jí rozumět a podle toho školu řídit. Třetí je efektivita, efektivita hospodaření. A čtvrtá je spolupráce s průmyslem, kde ČVUT pořád ještě nemá tak rovnoprávný vztah s průmyslem,“ říká Pěchouček v interview pro Lidovky.cz.