CVVM: Podpora ANO po volbách posílila na víc než 35 procent. Druzí jsou s odstupem Piráti a ODS

PRAHA Největší podporu mezi politickými stranami má hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta. S odstupem druzí jsou Piráti a občanští demokraté, kteří mají shodně 11,5 procenta. Na deseti procentech je ČSSD. Ze současných sněmovních stran zůstala pod pěti procenty TOP 09 a hnutí STAN. Vyplývá to z prosincového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ve srovnání s výsledkem říjnových sněmovních voleb by si ANO polepšilo téměř o šest procent, ODS by dosáhla přibližně stejného výsledku, Piráti by si jen velmi mírně pohoršili a ČSSD by si naopak o více než 2,5 procenta polepšila.



KSČM má nyní podporu 7,5 procenta lidí, což se zhruba shoduje s jejich volebním výsledkem. Lidovci mají ve volebním modelu 6,5 procenta, což je ve srovnání s volbami mírné zlepšení. Naopak SPD by si pohoršila o více než čtyři procenta, aktuálně má stejně jako KDU-ČSL podporu 6,5 procenta.

CVVM ale upozorňuje, že volební model není předpovědí výsledků voleb. „Poskytuje pouze informaci o rozložení volební podpory v době sběru dat,“ uvedl statistici. Volební model vzniká na základě otázek na volební účast, volbu strany, jistotu volby a zohledňuje váhání dotazovaných mezi více stranami.

K volbám by nyní přišlo 61 procent lidí, což se shoduje s reálnou říjnovou účastí u sněmovních voleb, která byla 60,84 procenta. Třetina lidí uvedla, že by „rozhodně“ přišla, dalších 28 procent lidí by „spíše“ přišlo.

Průzkum se uskutečnil od 2. do 17. prosince a zúčastnilo se ho 1049 lidí. V samotném volebním modelu jsou pak započítány odpovědi 715 dotázaných.