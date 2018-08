Cyklisté v centru? Řešením jsou chráněné trasy a vytvoření ‚placaté‘ Prahy

PRAHA Radnice městské části Praha má s omezením pohybu cyklistů v pěších zónách metropole prozatím smůlu. Podle rozsudku Městského soudu v Praze, který zrušil opatření Prahy 1, myslela jen na chodce, zatímco bezpečnost cyklistů nebrala v potaz. Jak by se mohla situace v centru města vyřešit? Spolek Auto*Mat, který jednání městské části napadl u soudu, navrhl tři dlouhodobé kroky.

Radnice stížnost nepodá Radnice Prahy 1 nepodá kasační stížnost proti rozhodnutí, kterým soud zrušil omezení jízdy cyklistů v pěších zónách v centru metropole. Informaci ČT24 potvrdila ČTK mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Městská část ale s rozhodnutím soudu stále nesouhlasí. Nyní chce jednat se spolkem AutoMat, který proti opatření podal žalobu, a magistrátní komisí pro cyklistickou dopravu o jiném řešení. Omezení rychlosti kol, které doporučil soud, by podle radnice nebylo vymahatelné. Již umístěné značky v centru se uchovají a upraví podle finálního rozhodnutí, doplnila mluvčí.

„Vytvořili jsme alternativní návrh tomu, co připravovala Praha 1. V podstatě jde o kombinaci zřízení většího počtu cykloobousměrek, aby šly zóny co nejlépe objet, v zónách omezení rychlosti, a tam, kde je významný směr cyklodopravy a objížďka není funkční, vést cyklisty přes pěší zónu koridorem, mimo který by se nepohybovali,“ uvádí Vratislav Filler, který má v Auto*Matu na starosti především problematiku cyklodopravy.

Už samotný fakt, že lidé na kole jezdí po pěších zónách čím dál více, je podle něj dokladem, že Praha potřebuje spíše kvalitnější řešení cyklodopravy než tolerované průjezdy přes přelidněná náměstí. „Náš návrh ukazuje, že ulice v centru Prahy nejsou úzké a vejdou se do nich i skutečně kvalitní cykloopatření, a to dokonce bez jakéhokoliv významnějšího omezení chodců nebo možnosti dopravovat se do centra autem,“ tvrdí Filler.

Koncept úpravy dopravního režimu v pěších zónách v centru Prahy

Krok 1: Rychlé řešení pro pěší zóny i vně

„V pěších zónách navrhujeme bezpečné řešení pro chodce i cyklisty, které současně výrazně neomezí ‚dopravní cyklisty‘. V různých částech se jedná o: zklidnění cyklodopravy na rychlost 10 kilometrů za hodinu a nebo svedení cyklistů do zřetelných koridorů. Pouze v nejzatíženějších úsecích pěších zón by měla být jízda na kole ve špičkových hodinách omezena,“ navrhuje Filler za spolek Auto*Mat.

„Mimo pěší zóny navrhujeme téměř 40 rychlých opatření s cílem zlepšit objízdné trasy a stáhnout část cyklistů mimo pěší zóny. Většina z nich je nestavební a dá se tak realizovat během několika měsíců. Jsou to cykloobousměrky (z 23 navržených cyklooubousměrek se dá 17 zřídit bez ubrání jediného parkovacího stání), legalizace průjezdu tramvajovými zastávkami nebo malá dopravní zklidnění,“ píše dále.

Sedm stavebních opatření je podle něj možné dokončit v průběhu několika let, jde hlavně o úpravy povrchů. „Většinu nestavebních opatření navrhujeme začlenit do aktualizace režimu zón placeného stání. Mohla by tak začít fungovat už tento podzim,“ uvádí Filler.

Návrh úpravy dopravního režimu pěších zón v centru Prahy, objízdných tras a doprovodných opatření



Krok 2: Nová kvalita chráněných cyklotras centrem



Spolek Auto*Mat, jak sám uvádí, má „vyšší cíle než jen hasit požár, vyvolaný kauzou pěších zón“. Aby se v Praze stalo kolo volbou pro více lidí, je podle jeho členů potřeba výrazný kvalitativní skok. „Centrum Prahy by mělo získat čtveřici komfortních, od provozu maximálně oddělených ‚cykloprůjezdů‘, které umožní pohodlně projet centrem nebo dorazit do cílů v jeho rámci (tyto trasy jsou podrobněji popsány zde). Ty vytvoří spojení po obou březích Vltavy a výšiny Vinohrad a Pankráce napojí na centrum stoupáním příjemným i pro slabší cyklisty,“ uvádí Filler. Dále je prý třeba zkvalitnit přímý “průtah” nejužším centrem.

Realizací těchto tras vy vznikla pevná síť, po které by šlo projet jak centrum od jihu na sever, tak centrum v řadě relací na jihu nebo východě objet. „Možná se tyto koncepty zdají přehnané, ale část opatření se nějakým způsobem již připravuje – propojí-li se v nejvyšší možné kvalitě, budeme mít v centru ekvivalent londýnských cyclehighways a podíl cyklistické dopravy v centru Prahy oproti dnešku mnohonásobný,“ dodává odborník na cyklodopravu.

Krok 3: “Placatá Praha”

V situaci, kdy budou v metropoli funkční základní trasy centra, má podle Fillera smysl postoupit ještě o krok dál – tedy najít způsob, jak centrum i na jihu a východě objet v základní, “vltavské” úrovni a současně jej napojit na všechny vyvýšené trasy.

„Trasa se přímo nabízí: z Vršovic od nádraží, bezmotorovým tunelem východně od vinohradských tunelů, za Hlavním nádražím k Bulharu a dále už po magistrále. Tunel doplňme kapacitním cyklovýtahem vyústěným na Náměstí Míru a máme cyklistické Nové spojení, jež zajistí definitivní východní obchvat centra s minimálním stoupáním,“ píše na webu Auto*Matu.

A pokračuje dál. „Vyřešíme-li pak ještě šikmými výtahy převýšení na Letnou a na Pankrác a najdeme-li způsob, jak znásobit kapacitu lanovky na Petřín, bude z Prahy učiněno to, čemu mnozí nevěří. Praha bude nejen městem, kde se díky komfortní cyklistické infrastruktuře jezdí možná víc než dneska ve Vídni. Bude také městem pro mnoho relací cyklisticky ‚placatým‘,“ dodává.