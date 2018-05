Cyklus debat BBC se zastavil v Praze. Komunistu Skálu vybučeli, ministr Vojtěch hájil Babiše

PRAHA V pražském divadle Archa se ve středu uskutečnila debata z cyklu BCC World Question, který britská stanice pořádá ve světových metropolích. V panelu hostů se sešli Adam Vojtěch, současný ministr zdravotnictví, místopředseda KSČM Josef Skála, redaktorka týdeníku Respekt Sylvie Lauder a specialista na PR a podporovatel ODS Tomáš Jirsa. Největší úspěch sklidila Lauder, na Skálu diváci i bučeli.

Debatou, která byla vedena v angličtině, provázel veterán zahraničního zpravodajství BBC Allan Little, který v Praze působil jako zahraniční zpravodaj například v letech 1989 až 1992. Debata byla dle tradičního modelu BBC postavena na dotazech z publika, které diváci napsali při recepci před debatou, Little pak již jen usměrňoval debatu. Vysílat se bude v sobotu pro zhruba osmnáct milionů posluchačů.

Drtivá většina otázek se točila okolo osoby Andreje Babiše a problematiky sestavování vlády. Ministr Vojtěch svého vládního šéfa bránil s tím, že tradiční strany zklamaly a Babiš je vlastně jen obyčejným člověkem. Sylvie Lauder na to reagovala poznámkou, že je „obyčejným autokratem“, za což sklidila všeobecný potlesk. Podle Jirsy si ho zase vybrali lidé a měl by proto dostat šanci.

Před divadlem Archa způsobila debata BBC malou zácpu.

Během výměn názorů přišla řeč i na kauzu Čapí hnízdo. Komunista Skála k tomu prohlásil, že mnohem větší podvody se tu děly po sametové revoluci. „Ukažte mi jedinou továrnu, kterou ukradl komunista,“ vyzval publikum, které s ním hlasitě nesouhlasilo. „Všechny továrny ukradli komunisté,“ ozvaly se z publika rozhořčené hlasy.

I ministr Vojtěch připustil, že mít v čele země obžalovaného premiéra není v pořádku. „Ale to je demokracie,“ zhodnotil výsledek voleb Vojtěch. Největší ovace si ale zasloužila devatenáctiletá dívka z publika, která vyjádřila své znepokojení nad stavem české společnosti. „Nejvíce mě zaráží to, že se počítá s tím, že politici kradou. Jde jen o to kolik,“ konstatovala a dostalo se jí hlasitého potlesku.

Během debaty mohli výroky panelistů komentovat také samotní diváci. Jedna z posluchaček uvedla, že Babiš je novou, čerstvou tváří české politiky, což následně Lauder označila za jeho největší marketingový úspěch, neboť je podle ní „součástí estabilishmentu již během druhého režimu“.

Havel, holokaust a brexit

Zřejmě nejvíce emocí vyvolal v sále Josef Skála, když říkal, že je potřeba nedémonizovat lidi, jako je Tomio Okamura. Potlesk následoval opět poté, co mu redaktorka Respektu vyčetla, že Okamura popírá holokaust, jak to učinil v kauze tábora v Letech. Poté, co Skála uvedl, že je ale nejednalo o koncentrační tábor, diváci nedodrželi dohodu s moderátorem večera a na místopředsedu komunistů začali bučet a pokřikovat.

Vzhledem k působení Adama Vojtěcha na ministerstvu zdravotnictví směřovala jedna z otázek i na nedostatek financí ve zdravotnictví. Vojtěch sám se nedostal k příliš konzistentní odpovědi, zato Josef Skála navrhl jasný recept - zamezit odlivu peněz do zahraničí a stát se „opět ekonomicky suveréní“. Tomáš Jirsa pak navrhl privatizaci zdravotnictví, čímž si od publika taktéž vysloužil nesouhlasné pokřiky.

Panel byl složen tak, aby co nejvíce reflektoval rozložení názorů v české společnosti.

Zajímavou perličkou z oblasti zahraniční politiky bylo tvrzení Josefa Skály, že Evropskou unii založily americké tajné služby a že nemá smysl mít jiné vztahy s Ruskem, než například s Německem nebo Francií. Symbolicky ukončil debatu dotaz „Co by si o dnešním Česku myslel Václav Havel?“. Publikem velice kvitovaný byl komentář muže z přední řady. „Pan Havel by se zeptal některých z účastníků tohoto panelu: ‚To nemáte žádný stud?‘“