Muchova Slovanská epopej patří Praze. Potvrdil to odvolací soud

PRAHA Kulturní památka Slovanská epopej patří Praze, nikoliv rodině autora díla Alfonse Muchy. Ve čtvrtek to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání Johna Muchy.

Malířův příbuzný se chce dovolat. Tvrdí, že hlavní město se vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestalo, protože nesplnilo umělcovu podmínku a nevybudovalo pro plátna samostatné výstavní prostory.



Malíř Alfons Mucha podle rozsudku nikdy nebyl vlastníkem pláten, protože cyklus od počátku tvořil s úmyslem věnovat ho Praze a jako vlastník díla se nikdy ani nechoval. „Vlastnické právo pana Alfonse Muchy nebylo v řízení žádným způsobem prokázáno,“ konstatovala členka odvolacího senátu Iveta Veselá.



Původním majitelem děl byl podle soudů americký mecenáš Charles Crane, který si obrazy u Muchy objednal, zaplatil je a poté je daroval městu. Jako dárce je Crane uveden i v protokolech o předání obrazů Praze.

Odvolací senát připustil, že podmínka o vybudování výstavních prostor, kterou zmiňoval žalobce, skutečně existuje. „Je to ovšem podmínka, která se váže nikoliv na vznik vlastnického práva Prahy, ale na vytvoření díla. Sám Alfons Mucha ji porušil, protože začal dílo vyhotovovat. Obrazy postupně maloval, dokončoval a předával do vlastnictví městu,“ podotkla soudkyně.

John Mucha dodatečně předložil důkaz od badatele v Belgii, podle něhož si malíř při tvorbě epopeje sám objednával plátna. Dokument měl podle žalobce potvrzovat, že umělec dílo od počátku vytvářel na vlastní náklad, a tedy jako jeho vlastník. „V tom smyslu nic jednoznačně prokázáno nebylo. Lze naopak přisvědčit tomu, že veškeré potřeby čerpal ze záloh a poplatků objednatele, pana Charlese Cranea,“ řekla Veselá.

Praha chystá pro epopej novou výstavní síň

Když malíř na sklonku života rekapituloval situaci ohledně epopeje, musel být podle soudu jistě raněn tím, že Praha slíbenou výstavní síň nevybudovala. „To ale na vlastnictví hlavního města Prahy nic nemění,“ uzavřela soudkyně.



John Mucha zdůvodňoval podání žaloby tím, že se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej odcestovala letos v únoru. Obával se, že se obrazy poškodí. Malíř je podle něj daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny. „Nebojuju, abych měl epopej pro sebe. Bojuju za to, aby byla zachráněna a přístupná. Kdyby měl magistrát dost slušnosti, vrátil by ji do (Moravského) Krumlova,“ řekl při odchodu ze soudní síně. „Co se týče dnešního řízení, jedeme dál,“ dodal.

V Tokiu vidělo epopej od března do června 662 tisíc návštěvníků. Cyklus se měl později přesunout do Číny, české ministerstvo kultury to však nepovolilo. Plátna jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města, která je předběžně plánuje vystavit příští rok v Obecním domě. Do zahraničí v nejbližší době zapůjčena nebudou.

„Slovanská epopej je dnes pohřbena v Jiřském klášteře. Po návratu z Japonska magistrát neudělal detailní kontrolu stavu pláten,“ kritizoval zacházení s plátny John Mucha.

Současné vedení Prahy chce pro epopej zbudovat výstavní síň na Těšnově.