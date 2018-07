Czechia je mrtvý pojem. Jednoslovný anglický název státu zůstal jen na papíře

Pivní etiketa Plzeňského Prazdroje nepatří zrovna mezi rarity. Loňská nálepka k jubilejní edici u příležitosti 175. výročí vzniku pivovaru se ale brzy může zařadit mezi sběratelské kousky. Objevil se na ní totiž anglický nápis „Plzeň, Czechia“. Jenže vydržel právě jen na oslavy jubilea. Poté se pivovar vrátil k nesmyslnému „Brewed in Plzeň, Czech“, tedy „uvařeno v Plzni, česky“. Názvem Czechia prý byli pivaři zmateni a nevěděli, k jaké zemi patří.

Historka se zlatavým mokem dobře ilustruje osud termínu Czechia, který byl v létě 2016 registrován při OSN jako oficiální zkrácený název Česka. Po dvou letech se ale ukazuje, že tehdejší snaha ministerstva zahraničí prorazit ve světě s krátkým a úderným názvem země vyšla vniveč. Projekt Czechie má několik nadšenců, jinak je ale fakticky mrtvý.



Ministerstvo zahraničí na něm netrvá a pouze ho doporučuje. Z­ úst politiků nezaznívá vůbec.

Na dresu jen u žen v hokejbale

Zdrženliví jsou i úředníci. Žádná ze čtyř státních agentur, jež mají za cíl propagaci Česka v zahraničí, termín Czechia cíleně neprosazuje. Drží se zavedeného názvu Czech Republic. Také mezi diplomaty je jen hrstka těch, kteří si propagaci Czechie vzali za své.

Nic o jednoslovném názvu země nechtějí slyšet ani sportovci­– s výjimkou okrajového ženského hokejbalu se nenašel jediný sportovní svaz, jenž by si slovo Czechia dal na dres.

Podle geografa Vladimíra Baara z Ostravské univerzity chybí politická vůle krátký anglický termín prosazovat a místo toho se všude dává přednost České republice. „Naši politici zřejmě milují republiku. Po likvidaci monarchie se to před sto lety dalo pochopit. Ale ve 21. století? To dělají jen obskurní režimy typu Konga, Severní Koreje nebo Íránu. A my se tím republikováním řadíme mezi ně,“ argumentuje.