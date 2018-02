Dá ČSSD kritikům náhubky? Strana bude hlasovat o možnosti vyloučit ty, kteří se odkloní od oficiální linie

PRAHA Někdejší předseda ČSSD Bohuslav Sobotka býval kritizován za umlčování svých stranických odpůrců. „Odchod Jeronýma Tejce z ČSSD je smutným úkazem toho, kam až strana dokázala zajít v postupné a nemilosrdné likvidaci vnitřních kritiků,“ postěžovala si v prosincovém rozhovoru LN bývalá poslankyně strany Marie Benešová.

Na nedělním sjezdu budou však straníci, už bez Sobotky v čele, hlasovat o změně stanov, která může kritické hlasy ještě razantněji utnout. Jedním z návrhů na úpravu základního dokumentu sociální demokracie je totiž možnost vyloučit člena kvůli jednání, které je „v rozporu se zájmy ČSSD, nebo pro jednání, jež poškozuje ČSSD“.

Formulace je dosti vágní, ďábel ale bývá ukryt v detailech. „Díky tomu se na to může navléknout cokoli,“ obává se místopředseda levicové strany a starosta Náchoda Jan Birke.

Doufá proto, že delegáti sjezdu v Hradci Králové o víkendu navrženou úpravu odmítnou. „Nevím, kam by to vedlo v případě přijetí změny. Budeme se navzájem vylučovat a kde to skončí?“ ptá se Birke.

Chvojka: Nepůjde o likvidaci opozice

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka ale v navržené úpravě riziko pro vnitrostranickou demokracii nevidí. „Co si pamatuji, takovou úpravu máme ve stanovách dlouhá léta. Nikdy nebyla používána jako nástroj pro likvidaci opozice,“ řekl LN.



Sociální demokraté mají ve stávajících stanovách bod o vyloučení člena „pro jednání, které zpochybňuje úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu“, k němu ale v návrhu nového dokumentu přibývá řada dalších.

Pokud by změny prošly, vyloučit straníka bude možné například i za soustavné drobné prohřešky proti povinnostem sociálního demokrata nebo porušování usnesení přijatého na sjezdu.

„Lex Jansta“

Podle Birkeho má naopak šanci na úspěch jiná aktualizace stanov. Dosud platí, že sociální demokrat, který byl obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu, musí své stranické působení přerušit. Nová formulace je ale o poznání měkčí: členství by musel pozastavit pouze ten, kdo byl obžalován.

To by se týkalo například vlivného zákulisního hybatele Miroslava Jansty. Kvůli stíhání v dotační kauze byl známý advokát nucen pozastavit členství ve straně. Na sjezdu tak nebude moci hlasovat. A to ani o zmíněné změně stanov, která by ho mezi straníky vrátila.

Za ni lobbují hlavně starostové. Při výkonu komunální politiky na ně totiž míří řada trestních oznámení. Své o tom ví i Birke. „Je to skoro národní sport,“ říká místopředseda ČSSD.

Obžalovaní straníci musí opustit i ANO

„Od trestního oznámení není daleko k obvinění. Soud pak trvá pár let, a i když starostu nakonec očistí, je tou dobou zničený,“ zdůvodňuje, proč by novinka prospěla.



S tím souhlasí i Chvojka. „Podání obžaloby znamená, že obvinění už přezkoumal státní zástupce, ztotožnil se s ním, byl shromážděn důkazní materiál. Jedná se tedy o výrazně silnější fázi trestního řízení, než je pouhé sdělení obvinění,“ uvedl.

Rok nazpět udělalo podobnou změnu vládní ANO. Ve svém morálním kodexu mělo, že trestně stíhaný člen musí opustit hnutí i veřejné funkce. Nyní to platí pouze pro obžalovaného straníka.

Socialisté budou v neděli hlasovat také o zkrácení lhůty pro pořádání sjezdu. Dosud se může konat nejdříve za čtyři měsíce od svolání. To zabránilo bleskové reakci na podzimní volební debakl. Strana ho bude řešit až teď. Proto množství členů ČSSD volá po zkrácení lhůty na padesát dní. Birke je přesvědčen, že změna projde. „Kvůli rigidním stanovám trvá svolání sjezdu déle, než by si straníci přáli. Sto dvacet dnů je v 21. století velmi dlouhá doba,“ přitakává Chvojka.