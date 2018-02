Šéfka státního úřadu platila za byt v centru Prahy 960 korun měsíčně

PRAHA Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v pondělí upozornil na chyby v hospodaření Státního zdravotního ústavu (SZÚ). SZÚ chyboval v letech 2014 až 2016 ve výběrových řízeních týkajících se především nákupů zdravotnického materiálu. Také pronajímal levně své byty. Na levný nájem si šáhla i sama ředitelka ústavu Jitka Sosnovcová.

Byt ředitelky Sosnovcové o velikosti 53 m čtverečních na pomezí Vinohrad a Vršovic si pro sebe ředitelka za 960 korun měsíčně pronajímá od roku 2013. Zprávu přinesl server iDNES.cz.

Podle NKÚ hradila Sosnovcová výdaje podle kalkulace z roku 2009 a dům byl zrekonstruovaný.

To ona ale popírá. „Není tam zrekonstruované nic kromě elektřiny. V roce 2012 nám energetik chtěl tu budovu zavřít, protože tam byly staré rozvody a bylo to nebezpečné. Prošlo to rekonstrukcí v tom, že tam byly kompletně vyměněné rozvody,“ argumentovala Sosnovcová.

Přestože ředitelka ústavu v bytě podle jejích slov nebydlí trvale, nájem se jí zvýší na 5 000 korun. S tím, že tržní cena podobného bytu se pohybuje podle realitních makléřů mezi 15 až 25 tisíci měsíčně bez poplatků.

Problematických je podle NKÚ dalších 19 bytů, které jsou součástí areálu, Sosnovcová ale měla pronájem za nejvýhodnější cenu a navíc jako jediná na dobu neurčitou.

NKÚ v souvislosti s výsledky kontroly připravuje trestní oznámení. Na financování SZÚ se chce zaměřit i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Levné bydlení státních úředníků dlouhodobě kritizují Piráti. V minulosti byla za velmi levné bydlení kritizována i nynější šéfka státní kasy v demisi Alena Schillerová nebo šéf Finanční správy Martin Janeček.