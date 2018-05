Další Poirot do sbírky. Slavného detektiva si zahraje oblíbený John Malkovich

LONDÝN Nejslavnější belgický detektiv z pera Agathy Christieové se dočká další reinkarnace. V televizním filmu Vraždy podle abecedy The ABC Murders), který připravuje televize britská BBC. Po boku Malkoviche si zahraje Rupert Grint, kterého diváci znají jako Rona Weasleyho z filmů o Harrym Potterovi.

Británie třicátých let je temné místo. V zemi řádí sériový vrah s přezdívkou ABC. Jedinou stopu, kterou po sobě na každém místě činu zanechá, je vlakový řád ABC. Navíc se zdá, že sám vrah si své oběti vybírá právě podle abecedy. Zabránit mu v tom může jen charismatický belgický detektiv Poirot s pěstěným knírkem (Malkovich) a poněkud nešikovný inspektor Crome (Grint).

Literární klasiku z roku 1936 pro BBC adaptuje scenáristka Sarah Phelpsová. Ta již spolupracovala s BBC na televizní adaptaci Deseti malých černoušků (And Then There Were None), dalšího slavného románu Agathy Christieové. Třídílné televizní drama vznikne v rámci spolupráce projektu Agatha Christie Unlimited, který spravuje spisovatelčinu pozůstalost, a televize BBC One. Ta si objednala dalších šest adaptací spisovatelčiných románů.

Jako zatím poslední Poirot se představil britský herec Kenneth Branagh v roce 2017 ve hvězdně obsazeném filmu Vražda v Orient Expresu. Zahraje si ho i v připravované adaptaci Vraždy na Nilu.