Další pokus o sestavení vlády. ČSSD bude chtít po ANO záruku, že ji nepřehlasuje

PRAHA Zástupci hnutí ANO ve středu jednali s představiteli ČSSD, komunistů a SPD o druhém pokusu sestavit vládu s důvěrou poslanců. Sociální demokraté chtějí svou případnou účast v kabinetu podmínit písemnou zárukou, že je větší koaliční partner nebude přehlasovávat. SPD do vlády ani po středečním jednání vstoupit nechce, s ANO bude ale jednat o prosazení svých priorit do vládního prohlášení. Komunisté hodlají kvůli vládě ještě jednat s ČSSD.

Programová jednání o možné vládní spolupráci s ČSSD chce hnutí ANO premiéra v demisi Andreje Babiše uzavřít do poloviny března. Už nynější vládní programové prohlášení obsahuje 60 procent požadavků sociální demokracie, uvedl po středeční schůzce s lídry ČSSD místopředseda hnutí Richard Brabec.



Podle místopředsedy sociální demokracie Jiřího Zimoly ve středu vyjednavači obou stran probírali „konkrétní programové cíle, ne jen obecné programové priority“. K těm podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka patří třeba boj proti lichvě a exekucím či rozvoj chudých lokalit v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Příští týden budou o jednotlivých bodech jednat expertní skupiny. V dalším týdnu 15. března se znovu sejdou vyjednavači. Podle Zimoly by se na jednání mělo mluvit „o pojistkách“ spoluvládnutí. „Vedení ANO jsme požádali, aby byli připraveni na požadavek, že nesmí rozhodovat prostá většina,“ uvedl Zimola. Dodal, že záruku by strana chtěla písemně.

Podle šéfa sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka se bude o případných garancích pro ČSSD vyjednávat, až budou na stole. I ANO podle Faltýnka připouští, že případní vládní partneři budou chtít formulovat mechanismus pro řešení vnitrokoaličních neshod.

Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala po schůzce se zástupci ANO zopakoval, že jeho strana nemá ambici do vlády vstupovat. Programová jednání, která chce SPD uzavřít do konce příštího týdne, mají podle Fialy vést k prosazení priorit jeho hnutí do vládního prohlášení a do legislativní plánu kabinetu.

„V případě, že by vláda program plnila, nevyvolávali bychom nedůvěru, ani bychom pro ni nehlasovali, kdyby ji vyvolal někdo jiný,“ popsal Fiala formát, který SPD prosazuje. Při jednání o programu SPD je podle Fialy s ANO shoda na 85 procentech z více než 30 bodů. Kompromis ve zbývajících 15 procentech budou vyjednavači ladit v příštím týdnu.

O možné podpoře svého kabinetu hnutí ANO diskutovalo také s komunisty. Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa se komunistům s ANO podařilo dohodnout na investicích do rozvoje bydlení, startovacích bytů či bytů pro seniory. Shodu našli i v tom, že by pětileté děti měly chodit do školky. Dohodu hledají na pravidlech pro obchodní řetězce v zákonu o významné tržní síle.

Komunisté budou kvůli budoucí vládě ještě jednat se sociálními demokraty, uvedl Filip. Chtějí si vyjasnit požadavky, které má ČSSD kvůli případné vládní spolupráci na hnutí ANO.

O vládě ve středu jednalo také hnutí STAN se zástupci TOP 09, lidovců, ODS, ČSSD a Pirátů. Lídři těchto stran se domluvili na svolání dvou mimořádných schůzí Sněmovny. Na jedné chtějí probrat personální politiku premiéra Babiše, druhá by měla přinést usnesení, které omezí činnost vlády bez důvěry, jak navrhli občanští demokraté.