Další zvrat. ANO se rozhodlo nevyjednávat o vládě s KSČM a SPD, vrátí se ke stolu s ČSSD

PRAHA Předsednictvo a výbor hnutí ANO se po podvečerním jednání rozhodlo vrátit k jednacímu stolu s ČSSD. Premiér v demisi Andrej Babiš tak zatím nevyslyšel radu prezidenta Miloše Zemana, aby vyjednával o vládě s SPD a KSČM. Lidovým novinám to potvrdily dva zdroje z jednání, podle nich pro tuto variantu hlasovalo 100 % přítomných.

Návrh na obnovu jednání se sociálními demokraty přednesl hned v úvodu sám premiér. Jinou možností bylo, aby sám odstoupil, to však většina odmítla.

„Pokud hnutí ANO stojí o obnovení jednání s ČSSD, představu si rádi vyslechneme. ČSSD je vždy otevřena serióznímu jednání ve prospěch této země a jejich obyvatel,“ napsal na Twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.

Soudci záměru ANO znovu jednat s ČSSD budou voliči, uvedl Okamura. Je to odpovědnost ANO. ČSSD je ověnčená skandály a nikdy nedržela sliby, dodal.



ANO po jednání vedení hnutí neuspořádalo avizovanou tiskovou konferenci. Představitelé ANO výsledky schůzky pouze stručně komentovali na odchodu. „Je třeba oddělit mediální výkřiky obou stran od skutečného jednání. Byť jsme jako vyjednávací tým udělali maximum pro dohodu, tak výbor, který je nejvyšším orgánem mezi sněmy, dospěl k názoru, že vidí prostor pro další jednání. Velmi brzy osloví pan Babiš pana předsedu (ČSSD Jana) Hamáčka,“ řekl novinářům místopředseda ANO Richard Brabec.



„Za rozhodování o vyjednávacím postupu nesl, nese a ponese plnou odpovědnost pan premiér,“ napsal na Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Prezident republiky je moderátorem debat zástupců parlamentních stran,“ dodal.



Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že vyjednavači hnutí nyní budou hledat ve Sněmovně další subjekty, které by tento projekt podpořily. Program je podle něj téměř hotový. „Platí, že vláda by měla do prázdnin být hotová,“ dodal Faltýnek. Podle člena vedení ANO, který si nepřál být jmenován, bylo jednání klidné. „Vzali jsme to pragmaticky,“ řekl.

„Předpokládám, že pan Babiš představí ČSSD nástin nových podmínek a teprve poté se rozhodneme, zda se vrátíme k jednacímu stolu,“ napsal Zimola.

ČSSD zdůvodnila ukončení předchozího vyjednávání tím, že ANO nepřistoupilo na žádnou z variant společné vlády, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO uváděli, že ČSSD odmítla velkorysé návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra.

Představitelé sněmovní opozice se k obnovení jednání ANO a ČSSD vyjadřovali kriticky. „Pokud dnešní rozhodnutí hnutí ANO znamená obnovení možnosti, že Česko bude mít vládu s účastí/podporou komunistů, je to pouze krok z deště pod okap,“ prohlásil na twitteru například předseda ODS Petr Fiala.