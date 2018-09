Dalších 22 milionů migrantů se může chtít dostat do Evropy, naznačil eurokomisař Hahn

Vídeň O cestu do Evropy by mohlo usilovat až 22 milionů migrantů. Naznačil to v sobotu ve Vídni eurokomisař pro rozšíření Johannes Hahn na zasedání europarlamentní frakce Evropské lidové strany (ELS). Hahn se rovněž vyslovil pro přijetí všech zemí západního Balkánu, na dokončení vnitřních reforem Evropské unie by se podle něj čekat nemělo. Hahn, který je členem Rakouské lidové strany (ÖVP), varoval před novým vyhrocením uprchlické krize.

„Celá Evropa je v situaci, kdy máme dohromady 22 milionů uprchlíků a kdykoli hrozí riziko, že budou hledat cestu do Evropy,“ prohlásil Hahn. Eurokomisař hovořil na dvoudenním setkání zástupců ELS, které končí v sobotu. Podle agentury APA hovořilo vedení frakce o obsahových a neformálně také o personálních otázkách souvisejících s volbami do Evropského parlamentu plánovanými na příští květen.

Hahn se ve svém referátu k zahraničněpolitickým otázkám vyslovil pro to, aby EU „vyvážela“ bezpečnost, protože ochrana jejích vnějších hranic začíná daleko před nimi. Jedním z důvodů migrace totiž je ten, že rozdíl mezi životní úrovní v Evropě a v zemích v jejím bezprostředním sousedství jsou „giganticky velké“.

Komisař, který má na starosti také otázky dalšího rozšiřování EU, se v sobotu vyslovil pro přijetí všech šesti států západního Balkánu do unie. Stabilita v regionu podle něj může být zaručena jen tehdy, pokud budou všechny tamní země členy EU.

Hahn vyzval k vyřešení všech dvoustranných sporů mezi zeměmi v oblasti před vstupem do EU. Vyzval například k podpoře kompromisního řešení sporu o název Makedonie, především pak k řešení sporu o Kosovo. V této otázce potvrdil svůj postoj, že by Bělehrad a Priština měly dostat možnost vyjednat si očekávanou výměnu území. Obě země si však musejí být podle Hahna vědomy, že mezinárodní společenství bude nalezené řešení akceptovat jen tehdy, když přispěje k větší stabilitě v celém regionu.

O řešení kosovského problému v sobotu v Bruselu jednají prezidenti Srbska Aleksandar Vučić a Kosova Hashim Thaçi.

Hahn v sobotu odmítl úvahy, že by se mělo s dalším rozšiřováním EU počkat až na dokončení vnitřních reforem EU. Oba procesy se podle něj musejí odehrávat souběžně, protože zaberou několik let. Konkrétně Hahn vyzval například k odstranění principu jednomyslnosti v zahraničněpolitických otázkách.