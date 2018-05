‚Damašek je vyčištěn od radikálů.‘ Asad po 7 letech získal kontrolu nad hlavním městem

DAMAŠEK Syrská armáda v pondělí oznámila, že má plně pod kontrolou Damašek a jeho okolí. Podle agentury AP je to poprvé od zahájení občanské války v Sýrii v roce 2011, co vláda obnovila kontrolu nad syrskou metropolí a jejím okolím. Už o několik hodin dříve syrská státní televize informovala, že vládní vojska vytlačila radikály z organizace Islámský stát (IS) z oblasti Hadžar al-Asvad jižně od Damašku.

Syrská armáda v pondělním prohlášení, které zveřejnila syrská státní televize, uvedla, že dobyla poslední oblast na jih od Damašku. Syrská metropole a okolí jsou tak podle armády „zcela bezpečné“ a „vyčištěné od všech radikálů“.



Syrská armáda už minulý měsíc osvobodila východní Ghútu u Damašku od povstalců bojujících proti vládě. Poté ale stále bojovala proti IS jižně od metropole. Už několik týdnů se snažila vládní vojska osvobodit jižně od Damašku uprchlický tábor pro Palestince Jarmúk a také přilehlou část Hadžar al-Asvad, kterou rovněž ovládali radikálové z IS.



V pondělí byla ofenziva proti IS obnovena po krátkém příměří, jež umožnilo evakuaci civilistů. Příměří platilo od neděle a týkalo se oblasti Hadžar al-Asvad. Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) oznámila, že z Hadžar al-Asvadu ráno odjížděly autobusy do východní Sýrie, kde působí IS. „S pomocí 32 autobusů bylo od neděle evakuováno 1600 civilistů a bojovníků,“ ohlásila v pondělí SOHR.

SOHR tvrdí, že někteří bojovníci IS dostali povolení z Jarmúku odejít, což ale syrské státní sdělovací prostředky popřely.



Příslušníci samozvaného Islámského státu měli v roce 2014 pod kontrolou skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Z mešity v iráckém Mosulu pak vyhlásil jeho vůdce na tomto území chalífát. V Iráku byli členové IS poraženi loni. V Sýrii jsou nyní zbytky jeho oddílů ještě ve dvou pouštních oblastech na východě, napsala agentura Reuters. Další skupina, která se k IS hlásí, drží menší území na syrském severozápadě.