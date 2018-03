Daniel Craig. James Bond nové doby bez humoru a nadsázky

LONDÝN/PRAHA Ostře řezané rysy Daniela Craiga jsou jako stvořené pro role akčních drsňáků v čele s Jamesem Bondem, jehož je šestým představitelem. Fyzicky náročná role, kterou předvedl již ve čtyřech snímcích, ho stála bezpočet hodin potu a úsilí, jeho Bond ale postrádá typický humor předchozích představitelů.

I když sám Craig tuto polohu umí, jak převedl nedávno v komedii Loganovi parťáci. Na prahu padesátky, kterou oslaví 2. března, se chystá stát Bondem popáté a naposledy.



Fyzickou odolnost, nutnou pro roli agenta 007, trénoval už od mládí, ale při natáčení bondovských filmů prý nasadil tempo vskutku ďábelské: „V pět vstával, v šest byl v maskérně, na place v sedm a pak deset až 12 hodin denně natáčel. Večer končil hodinou v posilovně, povečeřel a v deset šel spát,“ líčili lidé ze štábu. Při natáčení utrpěl i četná zranění.



Už v prvním snímku Casino Royale z roku 2006 Craig světu ukázal, že agent 007 může být jen 178 centimetrů vysoký, světlovlasý a modrooký. Vystavěl vlastní verzi archetypální postavy v souladu se záměrem tvůrců, že nový Bond má být „tvrdší, drsnější a realističtější“. A v roli Bonda také Craig na rozdíl od svých předchůdců „moderně“ nekouří.

Casino Royale na motivy první knihy o tomto agentovi se natáčelo i Praze. Film zaznamenal úspěch, přesto se příznivcům bondovek stýskalo po tradičním pojetí. Rovněž další snímek Quantum of Solace z roku 2008, který Craig svým výkonem ještě dosti podržel, provázelo spíše zklamání.

Další bondovka Skyfall (2012) jako první z filmů s agentem 007 překonala miliardu dolarů na celosvětových tržbách a vyhrála dva Oscary, za střih zvuku a za titulní píseň v podání Adele. Nabízí napínavou podívanou, stejně jako následující Spectre z roku 2015.

Zde Craig coby Bond odhaluje děsivou pravdu o stejnojmenné zločinecké organizaci. V této dosud nejdelší z bondovek (148 minut) se herec poprvé dočkal pochvalného srovnání se Seanem Connerym, jehož Bond je kánonem.

Modrooký Daniel Craig se narodil 2. března 1968 v anglickém Chesteru a vyrostl v Liverpoolu. Od šestnácti hrál v londýnském National Youth Theatre a v roce 1991 absolvoval prestižní hereckou školu Guildhall School of Music and Drama. Rok nato dostal první zápornou roli vůdce gangu, bílého rasisty ve filmu Síla muže, a posléze další ve filmu Lara Croft: Tomb Rider. Režisér Sam Mendes mu svěřil part přihlouplého gangsterova syna ve snímku Road to Perdition (2002) s Paulem Newmanem a Tomem Hanksem.

Čeští diváci si Craiga pamatují z životopisného snímku Láska prokletá (1998) o výtvarníku Francisi Baconovi nebo z komedie Hlasy v hlavě (2000), kde ztvárnil jednu z hlavních rolí.

Jako gangster a drogový dealer figuruje ve filmu Po krk v extázi (2004). Hrál také básníka Teda Hughese po boku Gwyneth Paltrowové v romanci o slavné básnířce Sylvii Plathové z roku 2003 s názvem Sylvia.

Steven Spielbergh si jej vybral do filmové zpracování tragédie na olympiádě v Mnichově (2005). A dávný sen zahrát si s Harrisonem Fordem si Craig splnil ve westernové sci-fi Kovbojové a vetřelci (2011).

Bondovi se na hony vzdálil v nové svěží komedii Loganovi parťáci z loňského roku. Pro roli blonďatého lupiče a svérázného odborníka na loupeže Joe Banga ve vězeňské uniformě si aktivně sám odbarvil vlasy a mluví výrazným jižanským přízvukem. Podle režiséra Stevena Soderbergha si tak mohl vychutnat příležitost ukázat po letech svůj komediální talent.

Craig, který má po světě milióny fanynek, se při natáčení Domu snů (2011) zamiloval do oscarové a o dva roky mladší Britky Rachel Weiszové, a ještě téhož roku uspořádali komorní utajenou svatbu.