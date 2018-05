Dariju Srnovi změnily život i kariéru dvě války. Z těžkého dětství na špici fotbalu

PRAHA/ŘÍM Přesně čtyři roky uplynou v polovině května od chvíle, kdy se přední chorvatský fotbalista Darijo Srna (35) vydal se svou rodinou na dovolenou. Netušil, že domů, do ukrajinského Doněcku, se minimálně několik let nepodívá.

Bylo po náročné sezoně, ve které jeho fotbalový klub Šachtar Doněck vyhrál ukrajinskou ligu. Závěr ročníku byl neobvyklý, neboť jeden z nejslavnějších východoevropských klubů nemohl hrát několik posledních zápasů na svém domácím stadionu. A to z bezpečnostních důvodů. V březnu 2014 v oblasti Donbasu propukla rusko-ukrajinská válka, poničení se nevyhnulo ani moderní Donbas Areně. Srna, dlouholetý kapitán Šachtaru, jeho spoluhráči a jejich rodiny se stali fotbalovými kočovníky a bezdomovci. Žijí v Kyjevě v hotelích, domácí zápasy hrají na východě země v 500 kilometrů vzdáleném Charkově.



Čeští fanoušci si na Srnu mohou pamatovat ze zápasu České republiky s Chorvatskem na turnaji Euro 2016, ve kterém byl kapitánem Chorvatů. Tehdy Srnův příběh upoutal z důvodu, že do utkání nastoupil den poté, co v rodném městě pochoval svého otce, jenž podlehl rakovině.

Srna patří mezi nejpopulárnější sportovce bývalé Jugoslávie. Důvodem není jen jeho fotbalový um, který mohl prokázat například ve 134 zápasech za chorvatskou reprezentaci, ale i životní osud. Pochází z chorvatského města Metkovič, kterému se v letech 1991 až 1995 nevyhnula válka Chorvatů za nezávislost. Navzdory těžkému dětství, ovlivněnému násilnými boji, se Srnovi podařilo odrazit do velkého fotbalu a k bohatství. „From zero to hero“ – tak zní anglické motto označující lidi, kteří se z bodu nula vydrápou až na vrchol.

Nehledě na národnostní či etnické rozdíly, Srnu mají rádi napříč zeměmi bývalé Jugoslávie. Lidové noviny měly možnost se o tom přesvědčit na vlastní kůži v Římě, kde se Šachtar před nedávnem připravoval na zápas Ligy mistrů s AS Řím. V jedné z tradičních restaurací v historickém centru „věčného města“ zašel Srna před zápasem na oběd s přáteli, kteří ho přijeli povzbudit. Ke stolu usedli nejen kamarádi z Chorvatska, ale i z Bosny, Srbska a Černé Hory. Tedy národnosti, které dříve tvořily jugoslávskou federaci, jež se nakonec krvavě rozpadla. Mezi přítomnými byl jeden z nejbohatších srbských podnikatelů, populární zpěvák či vlivný právník. „Připadá vám, že bychom se nesnášeli?“ zeptal se mě jeden z mužů, když si zrovna připíjel panákem grappy. „Dneska tady sedíme a jsme rádi, že jsme se mohli potkat. To jen politika z našich národů chtěla udělat nepřátele,“ dodal Srna.

Darijo Srna je několikanásobným vítězem ukrajinské Premjer-lihy. a zároveň i poháru UEFA ze sezóny 2008/09.

V exkluzivním rozhovoru pro LN Srna vypráví o své bohaté fotbalové kariéře, kterou lemují dvě války – jugoslávská a ukrajinská. Popisuje své začátky na tržnici v Metkoviči, osvětluje blízký vztah s nejbohatším ukrajinským podnikatelem Rinatem Achmatovem a vysvětluje, proč svým dětem chce spíše než kopačky dopřát kvalitní vzdělání.