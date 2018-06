DAVID: Dětem do restaurace vstup zakázán

Do Londýna létám pravidelně na pracovní stáže. Při mé poslední návštěvě, jsem s sebou vzal děti (9 a 10 let). Kluci měli zimní prázdniny, tak jsem si řekl, že si to s nimi užiji. Samozřejmě jsem je chtěl vzít na dobrý oběd. Ale některé restaurace nejsou zrovna ideální na návštěvu s dětmi, díky pokrmům, které ještě tito malí strávníci nedokážou pochopit.

Už při rezervaci místa v restauraci, jsem věděl, jestli je vhodná pro děti nebo ne. Úspěšné restaurace mají jasně nastavenou politiku. Například restaurace STORY nebo ROGANIC v Londýně - jsou to malé restaurace, do kterých si děláte rezervaci měsíc dopředu. Každý den tak přesně ví, kolik přijde hostů, na výběr je zde buď tasting menu nebo zkrácené tasting menu. Na svých stránkách mají jasně napsáno, že do restaurace můžete přijít s dětmi. Ideální věk je od 10 let, neuvaří vám pro ně nic speciálního, musí si vybrat z toho, co je na výběr. V Londýně ani neexistuje, abyste přišli do restaurace jen kávu.

Radek david Jako jeden z prvních špičkových šéfkuchařů objel celou řadu českých farem a implementoval jejich produkty do svých slavných restaurací La Veranda a Babiččina zahrada v Praze. Nyní se stará o ještě o The Bistro. Do toho 6x ročně odlétá na Ukrajinu, kde se vytváří menu v restauraci La Verandu a síť 6 restaurací Fajnaja familie. Kuchařskou kariéru začal po vojně v hotelu Adria Praha, restauraci Rybí trh a hotelu Radisson SAS Alcron Praha. Jeho srdcová záležitost je restaurace je La Veranda, která je doporučovaná Michelinem, bylo to jeho první šéfkuchařské místo a je otevřená už 16 let a připravuje zde moderní francouzsko-italskou kuchyni s asijským dotekem. Každoročně odjíždí na pracovní stáže do zahraničí. Už měl možnost vařit v Provance La Chassagnette, v Piemontě Violetta, v Londýně prošel restaurace Dinner by Heston Blumethal, Marcus, Story, Typing Room, Pied a Terre , Alyn Williams, L´Autre d Pied, Ametsa by Arzak instruktion, The Ledbury, Latium a atd…. Podílel se jako autor na knihách Bio menu, Sexy moderní česká kuchyně a spolupracuje na knihách s Romanem Vaňkem z Prakulu, kde i jako lektor školí. Rád předává zkušenosti a dělí se nimi na veřejném facebookovém profilu.

Funguje zde jednoduchá matematika. Restaurace má cca 40 míst. Ne vždy usadí ke stolu 2 hosty, ale přijde „jedník“ (1 host). Počítejme 35 lidí x 100 liber = 3500 liber za obědy. V případě, že by přišlo 25 dospělých hostů a 10 dětí, které chtějí jiné menu nebo dětské menu, tak to bude třeba 2800 liber za obědy. Rozdíl 700 liber za jeden den a oběd.

Do některých restaurací můžete přijít s dětmi, ale rovnou vám řeknou, že nabízí pouze položky v menu - za plnou cenu. V zahraničí je to naprosto běžné. Poslední dobou se to stává ale i s ubytováním. Některé resorty jsou jen pro dospělé nebo s dětmi od 15 let. Ale ruku na srdce. Je to správně nebo ne? Názory se různí.

Někomu z nás se to nemusí líbit, ale každý podnikatel nebo restauratér si může nastavit vlastní pravidla, které se musí řídit zákonem. Má možnost si zvolit, jak chce vyprofilovat svůj podnik, pro koho je určen a zaměřen, dokonce si může stanovit i dress code. Přeci jen platíte daně, podnikáte. Asi u nás největší aféra byla v Mladé Boleslavi.

Rád chodím do restaurací a učím to i svoje děti. Nechci se omezovat, a proto, pokud to jen jde, tak s nimi vyrazím za dobrým jídlem. Děti by se měly od začátku učit stolovat a jak se mají chovat v restauracích.

Samozřejmě, naproti tomu existují restaurace, které jsou k dětem velice přátelské. V mnoha restauracích hned po příchodu děti dostanou omalovánky, pastelky, aby se zabavily. Někde jsou dětské koutky, hřiště, zahrady, houpačky nebo prolézačky.

Servis se snaží, i přestože máte objednané vícechodové menu, přinést dětem jídlo co nejdříve. Restaurace nabízejí dětské menu nebo dokonce děti mají jídlo zdarma, pokud si rodiče objednají z jídelního lístku.