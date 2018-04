DAVID: Proč Alcron přišel o šéfkuchaře? Pravda o michelinských hvězdách

Originání text z FB Ondřeje Slaniny From: Chour, Michal

Sent: Tuesday, March 27, 2018 12:43 PM To: drahorad@ctk.cz Subject: Michelin Vazeny pane Drahorade, Moc dekuji za vzneseny dotaz. Tak jak jsme si uzivali a byli stastni ze zisku ci obhajoby Michelinske hvezdy, tak nas stejne mrzi jeji ztrata. Nejsme schopni rici, co presne k tomuto rozhodnuti inspektory vedlo. To mimo jine potrvrzuje nezavislost hodnoceni. Musim potvrdit, ze zpetnou vazbu hostu nebereme na lehkou vahu. Pozadavky hostu velmi peclive vyhodnocujeme. I nadale se budeme snazit o co nejlepsi gastronomicke zazitky a skvely servis. Servis je mimochodem hodnocen stejne kvalitne jako v minulych letech a nejlepe z ocenenych restauraci. Nyni pred nami stoji vyzva. Chceme vyuzit tohoto hodnoceni k dalsim zmenam, ktere upevni pozici restaurace Alcron na ceske gastronomicke scene, protoze i po ztrate hvezdy tam restaurace Alcron bezesporu patri. Mimo jine i tim, ze dochazi k dlouhodobe planovane personalni zmene na pozici Head Chef restaurace Alcron, kde nas opusti Pavel Bycek a od 1.4.2018 nove nastupuje Jakub Cerny, ktery se po mezinarodnich zkusenostech do nasi restaurace vraci. Jak se rika, kazdy konec je zacatkem neceho noveho. A proto i my udelame vse proto, abychom se o hvezdu v letosnim roce opet poprali. Dekuji a preji hezky den, Michal Chour