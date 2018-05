Dehonestace, boření hranic, neúcta k historii české státnosti. Fotka psa Šlechtové pobouřila i historiky

PRAHA Ministryně obrany Karla Šlechtová si opět na sociálních sítích „zavařila“ zveřejněnou fotkou, tentokrát svého psa na smutečním věnci na památníku na pražském Vítkově. Lidé jí vyčítali neúctu k památnému pietnímu místu, podobně to vidí i historici. „Je to dehonestace symbolu, na němž stála československá státnost,“ zaznělo například od historika Jana Randáka.

Hrob neznámého vojína na pražském Vítkově patří k jedněm z nejvýznamnějších míst spojených s českou státností. Pravidelně se u něj konají slavnostní či pietní státní akce, naposledy to byla oslava 73. výročí konce druhé světové války 8. května. Ministryně obrany Karla Šlechtová však své ceremoniální povinnosti na oficiálních státních akcí spojila i týden před tím s pořizováním fotek svého mazlíčka, černého pudla přezdívaného „Rambohafík“. Toho posadila přímo na smuteční věnec, který na památník sama položila podle svých slov „týden před oslavami výročí“. K fotce, kterou zveřejnila na Instagramu pak připojila komentář o lásce ke svému psovi a hrdosti na svou zem. Podle historiků se ale dopustila dehonestace jednoho ze symbolů české i československé státnosti.

„Popravdě řečeno nevím, co si o tom mám myslet. Pro mě je nepředstavitelné, aby toto někdo udělal třeba za první republiky, kdy byl ten pomník instalován. Byl opravdu jedním z nejzásadnějších symbolů právě vznikajícího státu, symbol boje za republiku,“ řekl serveru Lidovky.cz historik Jan Randák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dodává také, že mobilizační a symbolické síly památníku si byli vědomi už nacisté, kteří ho, tenkrát ještě ze Staroměstského náměstí, nechali raději odstranit.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) posadila svého černého pudla, jemuž přezdívá „Rambohafík“, na hrob neznámého vojína na pražském Vítkově a vyfotila.

Karla Šlechtová večer pro Lidovky.cz uvedla: „Omluvila jsem se, ale nepodsouvejte mi dehonestaci. To rozhodně nebylo mým úmyslem.“

Jako minimálně společenské faux pas vidí událost také historik Zdeněk Klíma. „Myslím, že paní ministryně má ještě co dohánět, počínaje vnucováním se motocyklovým závodníkům až po akci na Vítkově,“ připomněl Klíma incident, při němž si Šlechtová pokoušela na startovní čáře vynutit společnou fotku s motocyklovým závodníkem Valentinem Rossim. „Osobně ji neznám, netuším jaké hodnoty zastává, ale nemyslím si, že kombinace jejího pejska a pomníku neznámého vojína bylo úplně nejlepší gesto, nota bene od ústavního činitele reprezentujícího i armádu,“ řekl Klíma. Šlechto se v pondělí na Facebooku omluvila s tím, že zveřejnění fotky nemyslela zle. V úterý už na jejím Instagramu fotka nebyla.



‚Naprosté nepochopení a rozboření hranic‘

„Pokud si na památník paní ministryně posadí psa, je otázka, co to o ní vypovídá. Je to výpověď o člověku, který v danou chvíli zcela nepochopil historický význam místa a události a naprosto rozbořil hranice mezi ‚posvátným‘ místem a světských zacházením s historickým odkazem,“ řekl serveru Lidovky.cz Randák. Historik ale také dodal, že podobná místa už pro většinovou společnost nehrají stejně silnou roli, jako dříve.

„Ministryně Šlechtová tam nicméně není jako obyčejný člověk, je ministryní obrany, reprezentuje český stát, který se veřejné hlásí k tradici a dějinnému příběhu, který i tento památník na Vítkově ztělesňuje. Toto by si prostě neměla dovolovat,“ vysvětlil Randák.

Přitom v jiných zemích, které si na své vojenské tradici zakládají mnohem více, by zřejmě podobné chování zvedlo mnohem větší pozdvižení. „Je to jen můj laický názor, ale ačkoli Izraelci jsou v některých společenských konvencích volnější, tak tohle by asi neskousli,“ odhadl Klíma, který se věnuje mimo jiné i vojenským dějinám Izraele.



Podobně to vidí i Randák u zemí jako Spojené státy nebo Rusko. „Nedovedu si představit, že by něco podobného prošlo třeba ve Spojených státech či v Rusku. Situaci, kdy by Putinův ministr šel na nějaké vojenské pohřebiště a tam si posadil psa,“ řekl Randák s tím, že podobná gesta jsou vlastní spíše aktivistům. „Kdyby tam toho psa posadili třeba aktivisté ze skupiny Ztohoven (skupina, která stála například za červenými trenkami na Pražském hradě - pozn.red.), tak pro to zřejmě budu mít více pochopení. Nad chováním paní ministryně by zřejmě povytáhli obočí i historici z Vojenského historického úřadu,“ okomentoval výstřelek Šlechtové Randák.

A jak se na to podle historiků mohou dívat právě představitelé armády? „Kdybych si troufl odhadnout, postoj armádních činitelů bude dvojí. Soukromě k tomu zřejmě mají své výhrady, ale veřejně, jakožto zaměstnanci paní ministryně, to asi komentovat nebudou,“ odhadl Klíma.