‚Nenajíte se v klidu‘. Demonstranti narušili večeři ministryně vnitřní bezpečnosti USA

Konec rozdělování rodin? Sněmovna reprezentantů USA bude ve čtvrtek hlasovat o návrhu zákona, který by ukončil spornou praxi oddělování dětí od rodin migrantů, které přišly do země nelegálně.

Od května do začátku června úřady odebraly přes 2300 dětí.

Kvůli rozdělování rodin se s žádostí o nápravu na Washington obrátili i někteří zahraniční představitelé, například britská premiérka Theresa Mayová nebo kanadský premiér Justin Trudeau.