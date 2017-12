Demonstranti u TOP hotelu protestují proti konferenci protiimigračních stran

PRAHA Za hlasitého hvizdu a s pokřiky „Hanba“ a „Proti fašistům“ dorazilo několik set demonstrantů k pražskému TOP hotelu, kde se v sobotu koná setkání představitelů evropských protiimigračních stran. Z pražských Roztyl, kde se odpoledne sešli, pochodovali v poklidu s vlajkami Evropské unie. Konferenci stran, které spojuje skepse vůči evropské integraci, nacionalismus a odpor proti migraci, pořádá Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

V Roztylech k demonstrantům promluvil například Fedor Gál, který připomněl holokaust. Bývalý český velvyslanec ve Francii Petr Janyška hovořil o vzrůstajícím nebezpečí krajně pravicových stran, které vyvolávají nenávist a snaží se rozdělit společnost. Na akci promluvil též bratr Tomia Okamury Hayato, který ve volbách kandidoval za KDU-ČSL.

„Chceme tím ukázat, že Česká republika není lhostejná k projevům nenávisti, šíření dezinformací, kterých se SPD hojně dopouští, a chceme nenásilnou formou vyjádřit protest proti tomu,“ řekl organizátor protestu Jan Cemper.



Podobná demonstrace se konala i v pátek, kdy se v centru Prahy podle policie sešlo zhruba 300 lidí, převážně levicových aktivistů. Páteční jednání SPD a stran sdružených ve frakci Evropa národů a svobody (ENF) bylo uzavřené. V sobotu odpoledne naplánovali tiskovou konferenci v centru Prahy a následně se její účastníci přemístí na veřejnou část jednání do TOP hotelu na pražském Chodově.

Právě na Chodov svolali organizátoři demonstraci k Národnímu archivu. Poukazují mimo jiné na to, že kvůli výhrůžkám, jimž čelí nizozemský politik Geert Wilders, který do Prahy přijíždí, přijala policie zvýšená bezpečnostní opatření a kritizují náklady na ně.

Proti migraci je třeba bojovat třeba i zdí, řekl Wilders



Nizozemský politik Geert Wilders na sobotním setkání krajně pravicových politiků v Praze řekl, že doufá, že Česko bude nadále zavírat dveře masové migraci. Je jí třeba zabránit, i kdybychom měli vybudovat nějakou zeď, řekl novinářům. Spolu s dalšími zástupci protiimigračních stran přijel na konferenci, která podle pořadatelů hledá nové uspořádání Evropy. Odmítají Evropskou unii v její současné podobě a prosazují maximální suverenitu jednotlivých zemí a národů.

Tisková konference evropských protiimigračních stran, frakce Evropa národů a svobody (ENF) v Praze. Na snímku (zleva) Marine Le Penová, Tomio Okamura, Geert Wilders.



Extrémně pravicové politiky hostí v Praze předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. „Moje strana a strana Tomia sdílíme stejné myšlenky. Nechceme, abychom měli islamizaci a jsme rádi, že tu máme stranu jako SPD, blahopřeji Tomiovi,“ řekl předseda nizozemské Strany pro svobodu Wilders. Nizozemsko by podle něj mělo stát mimo EU, pro lepší bezpečnost, svrchovanost a nezávislost. „Chceme spolupracovat, ale mezi suverénními státy,“ uvedl.

S odkazem na blíže nespecifikovanou „vědeckou studii“ se snažil varovat před tím, že přísun migrantů zvýší podíl muslimského obyvatelstva v některých evropských státech až na 20 či 30 procent. „Za 30 či 50 let bude Česká republika na severu a na jihu obklopena zeměmi, kde bude 20 procent obyvatel vyznávat muslimskou víru. To je, jako by se ČR stala pásmem Gazy,“ řekl Wilders. Podle něj je třeba uzavřít hranice, aby do Evropy nemohl vstupovat kdokoli.

„Musíme mít dostatečnou kuráž, abychom nelegální imigranty poslali domů,“ uvedl. Ti muslimové, kteří již v Evropě jsou, se podle něj musí deislamizovat. Naše tradice stojí za to, abychom za ně bojovali, jako to dělá SPD, řekl.

EU je katastrofální organizace, prohlásila Le Penová



EU podle francouzské političky Marine Le Penové kráčí proti smyslu dějin. Je to „katastrofální organizace“, která organizuje zaplavování Evropy migrací, je negací kultur ochuzováním rozmanitosti, uvedla. Nová struktura Evropy by podle Le Penové měla být založena na spolupráci svrchovaných států. „Jsme patrioté, obhajujeme svrchovanost,“ uvedla. Podotkla, že i USA, Rusko nebo Čína jednají samy za sebe.



„Jsme přesvědčenými Evropany, Evropa ale nemá být odnárodněný stát řízený byrokraty z Bruselu,“ uvedl na konferenci Tomio Okamura. Evropu podle něj ohrožuje degradace tradičních hodnot, potlačování vlastenectví. „Ohrožuje nás muslimská kolonizace Evropy,“ prohlásil Okamura.



Lídři stran chtějí na následné konferenci v Praze zveřejnit vize ohledně spolupráce zemí v Evropě jako spolupráci suverénních národů. Jedním z nich by podle Le Penové mohli být i Katalánci, kteří se nedávno vyslovili v referendu pro nezávislost na Španělsku. Zůstal by zachován volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, k čemuž není třeba EU.