Demontována je i druhá část železničního mostu v pražském Karlíně

PRAHA Z Negrelliho viaduktu v pražském Karlíně byla v sobotu kolem poledne demontována i druhá část ocelové konstrukce železničního mostu. Na zem ji v ulici Prvního pluku snesl, stejně jako v pátek odpoledne první část, pětisettunový jeřáb. Informoval o tom mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Jeřáb by měl být pryč nejpozději do nedělních 22:00, v pondělí by tak v ulici Prvního pluku měly být zrušeny dopravní omezení.



Most přes ulici Prvního pluku je součástí nyní opravovaného Negrelliho viaduktu. Pochází z roku 1936 a je v nevyhovujícím stavu. Oprava Negrelliho viaduktu začala loni v létě a potrvá tři roky. Nová ocelová konstrukce mostu by se podle Illiaše měla v Karlíně objevit v průběhu příštího roku a ponese jednu kolej.

Druhá část konstrukce měla být podle původního plánu snesena také v pátek, nakonec se ale udělaly jen přípravné práce. Demontována byla pak v sobotu kolem poledne. Obě části konstrukce byly podle mluvčího skoro identické, vážily 80 tun. Konstrukci nyní dělníci rozřežou a zbytky skončí na šrotišti.

Loni SŽDC odstraňovala vestavby a přístavby viaduktu, sejmula kolejový svršek a trakční vedení. Všechny klenby nyní prozkoumá Kloknerův ústav ČVUT, který je soudněznaleckým pracovištěm v oboru stavebnictví. Celkově jde o prohlídku sta kleneb z různých materiálů, a to betonu, cihel, pískovce a žuly a jejich různých kombinací. Zkoumáno bude 30 až 35 tisíc kamenů.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po inženýru Aloisi Negrellim, který stavbu řídil.