Den plný převleků a kouzel. Meetfactory zve na soirée míchající několik druhů umění

PRAHA Před půl rokem otázka, co je to „soirée”, v továrně zazněla poprvé. Nyní mají jasněji a zvou na večer galerijní dramaturgie v MeetFactory. Gili Avissar obsadí se svými barevnými převleky a maskami Galerii Kostka a v performanci Studies of an Alien Skin budou dýchající kůži chobotnice doplňovat pulzující tóny už ve čtvrtek 25. ledna.

Galerie Kostka uvítá izraelského umělce Giliho Avissara, někdejšího rezidenta MeetFactory. Groteskní pestrobarevné masky, prapodivné převleky, které se rozprostřou po celém prostoru galerie, vytváří malý, ale spletitý vesmír. Výstava Works by Gili Avissar připomene kuklu motýla – něco tajemného, ve stádiu spánku, čekajícího na to, až se probudí a plně se rozvine. Na druhé straně stojí pocit chaosu a bláznivosti, kdy se věci zdánlivě vymkly kontrole. Stejně jako tomu je v Goethově příběhu o kouzelníkově učni. „Učeň je na konci příběhu zcela posedlý kouzlem a jeho silou. Není pochyb o tom, že Avissar je kouzelníkův učeň,“ říká s nadsázkou Piotr Sikora, kurátor dané výstavy a rezidenčního programu MeetFactory.

Posléze se program přenese do hlavní galerie, kde právě Das Numen vystavují svá díla v rámci Amplified by the Stillness. Touto výstavu provede naposledy právě během Soirée kurátorka galerie Eva Riebová. Kouzlo v letu zastavené kapky, kterou představuje dílo A/::: německého dua A/A (Andreas Greiner a Armin Keplinger), přiblíží kurátorka v rámci komentované prohlídky. Dále bude objasněno, jak mohou umělecká díla upozorňovat na všudypřítomnou radioaktivitu, jak vše na světě obsahuje radioaktivní usazeninu, kterou naše těla nasávají spolu s deštěm.

Andreas Greiner dále uvede skupinovou audiovizuální performanci Studies of an Alien Skin. „Spolupráce Greinera a hudebníka Tylera Friedmana začala natáčením svítící sepioly kropenaté v Japonsku a vyústila v unikátní abstraktní video,” říká Eva Riebová a uvádí tuto performanci jako další příklad umělecké spolupráce, která je doplňujícím programem k Amplified by the Stillness. „Do reálného času dílo převádí Judith Holzer, ta manipuluje jednotlivé obrazy v reakci na Friedmanovu živou hudbu, a společně tak vytváří intenzivní, smysly provokující zážitek.“ Elektronické tóny, souznějící se záběry na dýchající kůži bioluminescentní chobotnice, vytváří tlakové vlny a dochází tak k obraznému propojení těla organismu s těly diváků.

Armin Keplinger vystoupí na konec večera jako KEPLINGER UNIVERSITAET, kdy rozezní MeetFactory syrovým a minimalistickým DJ setem, který se vzpírá jednoduchému žánrovému zařazení. Jako druhý DJ na závěr vystoupí český hudebník 64. Vstupné na Soirée je tentokrát volné.