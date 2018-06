Den před jmenováním vlády stále není jasné, kdo povede ministerstvo zahraničí

PRAHA Den před jmenováním nové vlády není zřejmé, kdo v ní povede ministerstvo zahraničí. Premiér Andrej Babiš (ANO) na funkci ministra navrhl nominanta sociálních demokratů Miroslava Pocheho (ČSSD), který ale nedostal pozvánku na Hrad. Prezident Miloš Zeman opakovaně uvedl, že Pocheho nejmenuje, Babiš předpokládá, že prezident vedením ministerstva dočasně pověří šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který bude ministrem vnitra. O kompetenční žalobě kvůli nejmenování Pocheho se podle zástupců ČSSD může jednat.

Kompetenční žalobu na prezidenta, který nejmenoval navrženého kandidáta na ministra, může podat pouze premiér. Babiš v úterý uvedl, že k tomu není důvod. Hamáček nechtěl komentovat, zda by ČSSD iniciovala podání kompetenční žaloby v případě nejmenování Pocheho. Pokud se tak stane, Hamáček hodlá situaci řešit jednáním, která nechtěl omezovat termínem hlasování Sněmovny o důvěře vládě, tedy 11. červencem. Hamáček ovšem zatím nevidí důvod k výměně Pocheho za jiného kandidáta na ministra zahraničí.



Ústavní právník Marek Antoš v České televizi řekl, že pověřit Hamáčka vedením ministerstva může Zeman pouze na návrh od premiéra. Babiš by ale předtím musel stáhnout návrh na jmenování Pocheho. Hamáček i jiní zástupci ČSSD v minulosti upozorňovali na to, že pokud by Babiš nenavrhl některého kandidáta ČSSD ke jmenování ministrem, šlo by o porušení koaliční smlouvy.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala uvedl, že Babiš by měl na jmenování Pocheho trvat a Zeman by to měl akceptovat, protože jiná ústavní možnost není. „Pokud by o členech vlády místo vládních stran rozhodoval prezident, nemusíme mít parlamentní volby, stačit budou prezidentské,“ dodal Fiala. Shodl se s opozičními politiky STAN, KDU-ČSL a Pirátů, že jmenování první polistopadové vlády s podporou komunistů v Den památky obětí komunistického režimu je výsměchem pronásledovaným, vězněným a zabitým.

Poche vadí také KSČM

Koaliční vláda ANO a ČSSD bude jmenována osm měsíců po sněmovních volbách a pět měsíců po demisi první Babišovy menšinové vlády ANO. Získat důvěru ve Sněmovně by měla podle dosavadních dohod díky toleranci KSČM. Komunistům ale vadí to, že ve vládě zůstanou ministři zdravotnictví a dopravy Adam Vojtěch a Dan Ťok (za ANO), nepřijatelný je pro ně Poche. Konečné slovo bude mít v sobotu ústřední výbor KSČM.

Podle Hamáčka všech 15 poslanců ČSSD podepíše koaliční smlouvu o společné vládě s ANO, protože Babiš splnil všechny podmínky, které si sociální demokracie kladla. ČSSD podle dohody povede pět ministerstev - vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Dalších deset členů vlády včetně premiéra je za hnutí ANO.

Babiš vládu ANO v demisi, která v úterý naposledy zasedala, označil za funkční a aktivní. Lidovci jí naproti tomu vystavili ironicky míněné vysvědčení, ve kterém dostal kabinet jedničky za spolupráci s KSČM a SPD, za normalizační praktiky ve státní správě nebo poddajné chování k prezidentovi Zemanovi.