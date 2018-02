Depeche Mode rozezpívali a roztancovali své fanoušky v O2 areně.

PRAHA Britská skupina Depeche Mode ve středu rozezpívala a roztancovala své věrné fanoušky v pražské O2 areně. Přestože se legendární skupina v Praze představila loni 24. května v pražské Eden Areně, opět jim aplaudovalo vyprodané hlediště. Černé oblečení velké části z nich ukázalo, že množství ortodoxních fanoušků oblékajících se jako jejich idol David Gahan v Čechách žije dodnes.

V zimní části svého turné Global Spirit Tour kladou Depeche Mode větší důraz na své deváté studiové album Ultra vydané v dubnu 1997. Za podpory velké projekční plochy kapela divákům nabídla pět písní z této desky, která dosáhlo první místa v britských žebříčcích a přineslo několik úspěšných singlů.



V závěru kapela nezapomněla na letité hity Everything Counts, Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again nebo Personal Jesus, které zvedly ze sedadel většinu přítomných. Světelnou show podpořili i sami posluchači, když před přídavky naházeli na jeviště desítky svítících náramků.

Depeche Mode během koncertu střídali přemýšlivější pasáže typu akustické Insight s důraznými skladbami jako Where’s the Revolution nebo In Your Room, které navíc doprovodila výrazná projekce. Nadšení přítomných pak vyvolávaly taneční kreace zpěváka Davida Gahana.

Vůbec poprvé se kultovní „depešáci“ v Česku představili ještě za komunistického režimu, a to na pražské Letné v roce 1988. Depeche Mode dosud prodali více než 100 milionů desek a vystoupili pro více než 30 milionů fanoušků po celém světě. The Global Spirit Tour je osmnácté turné skupiny a kapela na něm koncertně vystupuje poprvé po více než třech letech.

Kapela se dala dohromady v roce 1980 v anglickém Basildonu a o rok později prorazila v hudebním světě singlem Just Can’t Get Enough z alba Speak & Spell. Depeche Mode se pak stali jednou z průkopnických skupin, které používaly nové metody samplování přírodních zvuků. Oblíbili si také vydávání svých písní v několika remixech.