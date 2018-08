Deprese, drogy a sexuální zneužívání. Do kin přišel dokument o Whitney Houston

Praha Ve čtvrtek měl v českých kinech premiéru biografický dokumentární film Whitney. Počin oscarového režiséra Kevina MacDonalda o jedné z nejlepších zpěvaček všech dob odhaluje zákulisí jejího života, komplikované rodinné vztahy, otevřeně mluví o drogách, depresích a sexuálním zneužívání. Ve filmu promlouvá zpěvaččina matka i Kevin Costner.

Biografický film o americké zpěvačce Whitney Houston, která před šesti lety náhle zemřela, připomíná všechny skandály, otevřeně mluví o drogových závislostech a depresích, problémovém manželství s Bobbym Brownem či údajném poměru s asistentkou Robyn Crawford. Poprvé také odkrývá zpěvaččina traumata ze sexuálního zneužívání. „Podle mě to byl hlavní zdroj všeho neštěstí Whitney. To a fakt, že o tom nikdy nikomu neřekla. A je jasné, že se to stalo, jak uvidíte ve filmu, stalo se to jí i jejímu bratrovi,“ uvedl režisér filmu Kevin MacDonald.

Dokument se z velké části skládá z rozhovorů se zpěvaččinou rodinou, blízkými přáteli a kolegy. Mezi nimi například s hereckým kolegou Kevinem Costnerem či matkou Crissy Houston, která se díky přípravám dokumentu Whitney dozvěděla o sexuálním zneužívání jejích dětí. „Hlavně pro matku, pro ni to musel být hrozný šok, když se to tímto dokumentem dozvěděla. Tak frustrující, že jí to její děti neřekly,“ řekla před americkou premiérou producentka a bývalá manažerka zpěvačky Patricia Houston.

Zpěvaččina rodina poskytla pro dokument jedinečné záběry, které doposud nebyly zveřejněny. „Ve filmu je hodně unikátních záběrů, natočených její rodinou, kde je Whitney zachycená na počátku nového milénia a vypadá opravdu zoufale. To, co vidíte na těchto záběrech, je zmatek, se kterým se pere,“ říká režisér MacDonald.

Skotský režisér Kevin MacDonald má s dokumentárními filmy bohaté zkušenosti. Na svém kontě má mimo biografických filmů Being Mick a Marley i oscarový dokument One Day in September či film Poslední skotský král.