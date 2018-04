Deset Novozélanďanů si stáhlo z Facebooku kvíz. Kvůli nim unikla data 63 tisíc lidí

WELLINGTON/PRAHA Informace více než 63 tisících lidí z Nového Zélandu získala společnost Cambridge Analytica díky deseti uživatelům její aplikace. Novozélandský komisař pro soukromí tak doporučil občanům, aby si smazali Facebook. Doufá, že s vysvětlením úniku dat pomůže úterní slyšení Marka Zuckerberga v americkém Kongresu.

Facebookovou aplikaci, která měla uživatelům odhalit, jaký jsou osobnostní typ, si na Novém Zélandu stáhlo pouhých deset lidí. Předali tak dobrovolně veškerá data o sobě a svém chování společnosti Cambridge Analytica. Stažením aplikace do svého zařízení však těchto deset Novozélanďanů dalo firmě přístup k informacím dalších 63 tisíc uživatelů Facebooku.



„Na Novém Zélandu odhadujeme, že celkem 63 724 lidí mohlo být ovlivněno. Deset z nich si stáhlo kvízovou aplikaci,“ uvedla Antonia Sandaová, šéfka komunikačního oddělení Facebooku pro Austrálii a Nový Zéland.

Novozélandský komisař pro práva na soukromí John Edwards uvedl, že se v současnosti spolupracuje se svými protějšky z USA, Británie, Austrálie či Kanady a snaží získat hlubší informace o tom, jak Cambridge Analytica data z Facebooku využila.

Zda byli Novozélanďané zaměřeni cíleně, nebo zda šlo o náhodu, zatím nedokázal říct. Sám si však Facebook vymazal a doporučil Novozélanďanům, aby podnikli stejný krok.

„Rozměry zneužívání dat z Facebooku jsou obrovské. To, co jsme viděli u Cambridge Analytica je jen zlomek toho, co se mohlo stát pokud má někdo přístup k takovému množství informací,“ vysvětlil pro The Guardian Edwards.

Výslech Zuckerberga by mohl pomoci

„Domnívám se, že máme značný nedostatek informací a doufám, že mí kolegové v USA a Británii nám pomohou situaci objasnit,“ uvedl Edwards. Doufá, že s nedostatkem informací pomůže úterní slyšení šéfa a zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga před senátní komisí v americkém Kongresu.

V úterý večer bude Zuckerberg vypovídat na společné schůzi právního a obchodního výboru Senátu a ve středu pak ve výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod. Zákonodárci od něj chtějí slyšet, jak provozovatel sociální sítě pečuje o soukromí a data uživatelů.

Facebook v minulosti sám navíc upozornil na možnost, že osobní údaje prakticky všech uživatelů sítě se mohly dostat do nepovolených rukou. Síť totiž umožňovala hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce je již zablokována.