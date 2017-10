Deset rad pro úspěšné voliče. Na co si dát pozor, aby byl hlas platný

PRAHA Češi kroužkují ve volbách rádi. Preferenčními hlasy mohou ovlivnit to, kdo bude mít z dané kandidátky větší šance, a zasáhnout tím do vůle politické strany. LN připravily odpovědi na to, jak správně kroužkovat a čeho se nedopustit, aby byl hlas platný.

1. Kdo smí volit

Svůj hlas může v pátek a v sobotu odevzdat každý, kdo alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, je českým občanema má v republice trvalý pobyt. U sebe musí mít občanský průkaz nebo cestovní pas. V okamžiku volby nesmí mít prošlou platnost. Jiné doklady, jako je řidičský průkaz, tramvajenka nebo rodný list, volební komise neuzná.

2. Stanovený čas nelze obejít

Lidé mohou volit jen ve stanovený čas. V pátek se volební místnosti otevřou ve 14 hodin, zavřou ve 22 hodin. V sobotu je možné volit od 8 do 14. Mimo stanovené hodiny mají voliči smůlu.

3. Za plentu!

Lístek s případnými preferenčními hlasy, tedy kroužky, má volič do obálky vkládat za plentou. Pokud bude chtít zástěnu minout, nebude moci vložit obálku do urny. Zatímco za plentu musí člověk sám, obálku s lístkem vkládá do urny před volební komisí. Pokud by měl zdravotní postižení, případně neumí číst a psát, pak s ním za plentu může jít doprovod a pomoci mu s kroužky i s vložením lístku do obálky. Nesmí to ovšem člen volební komise.

4. Důležité obálky

Obálka je stejně důležitá jako volební lístek, bez ní totiž hlas neplatí. Hlasovací lístek volič vložit do obálky musí. Hlas je neplatný také tehdy, pokud je v obálce více než jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístky může volič získat u volební komise, přijdou mu ale i poštou do schránky. Obálku však volič dostane jen u volební komise.

5. Fenomén kroužků

Na vybrané kandidátce si člověk může vybrat až čtyři kandidáty, kterým chce dát přednostní hlas, tedy kroužek. Kroužkovat ovšem může jen na jednom lístku vybrané strany, nikoliv na několika lístcích. Voliči kroužkují pořadové číslo kandidáta, nikoliv jeho jméno. Pokud volič místo kroužku použije čtvereček, srdíčko nebo kandidáta podtrhne, případně škrtne, pak se preferenční hlasy nepočítají, hlas pro vybranou kandidátku ovšem zůstává platný.

Kroužků může být méně než čtyři, více než čtyři kroužky opět preferenční hlasy zneplatňují, zůstane jen hlas pro stranu jako celek. Hlasovací lístek pro stranu platí i v případě, že jsou na kandidátku jména dopsána, změněna nebo přeškrtnuta. Kandidát začne díky kroužkům „přeskakovat“ výše postavené kandidáty, pokud dostane aspoň pět procent hlasů z těch, které strana získala v rámci volebního kraje.



6. Ne každý lístek platí

Volič musí do obálky vložit lístky, které mu přijdou poštou nebo které obdrží od volební komise. Do obálky nelze vložit vlastní papír s dopsanou stranou. Neplatí přetržené lístky. Hlasovací lístek naopak může být natržený, přeložený, mohou na něm být i malůvky či vzkazy. Musí ovšem zůstat patrné, o jakou jde stranu.

7. Když se volič nemůže dostavit k volbám

Lidé se zdravotními problémy nebo ti, kterým brání jiné důvody, aby přišli do volební místnosti, mohou volit doma. Dva členové komise za ním mohou přijít s přenosnou urnou. Žádosti o návštěvu si lidé mohou vyřídit na obecním úřadě, v době voleb pak přímo u komise. Stačí telefonicky. Pokud se člověk nachází v jiném kraji, než je jeho trvalé bydliště, komise za ním nedorazí. To platí i v případě, že leží v nemocnici daleko od domova.

8. Voličský průkaz

Lidé, kteří dopředu věděli, že nebudou v době voleb v místě svého trvalého bydliště, si mohli vyřídit voličský průkaz. Ten pak mohou uplatnit u volební komise kdekoli v republice nebo ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném na zastupitelském nebo konzulárním úřadě v zahraničí. Člověk musí voličský průkaz předložit a odevzdat volební komisi, která mu dá nejen obálku, ale i volební lístky pro kraj, kde hlasuje. Průkazy si mohli lidé vyřídit písemně do pátku 13. října, osobně pak do včerejška. Ode dneška už to možné není.

9. I vězni mají právo hlasovat

V krajských a senátních volbách mají vězni většinou smůlu, mohou totiž volit jen v případě, že jsou ve věznici ve stejném volebním okrsku, kde mají trvalé bydliště. Tedy málokdy. Ve sněmovních volbách však vězni volit mohou. V současnosti je v českých věznicích 22 475 vězňů, z nich je ovšem 1864 cizinců a 89 mladistvých, kteří volit nemohou. Například ve věznici v Ruzyni se chystá volit 525 z 797 vězňů. V posledních volbách do sněmovny volilo 36,3 procenta oprávněných vězňů.

10. Co se nesmí

V době voleb mohou lidé narazit i na porušování zákona. Splnit svoji občanskou povinnost a případný „zločin“ nahlásit by měli například ti, kteří si všimnou, že někdo před volební místností podsouvá lidem předpřipravené volební lístky a motivuje je penězi. Oznámit by to měli volební komisi nebo na policii. Linku 158 by pak měli vytočit i lidé, kteří zaregistrují, že členové volební komise přebírají obálky s tím, že je do urny vhodí později.