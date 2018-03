Desetitisíce lidí míří do Washingtonu demonstrovat proti zbraním. Přidávají se i další světová města

WASHINGTON Desetitisíce studentů proudí v sobotu z různých míst Spojených států do Washingtonu, kde se začíná pochod za zpřísnění kontroly prodeje zbraní. Akce, na níž organizátoři očekávají až půlmilionovou účast, má za cíl přesvědčit zákonodárce k přijetí tvrdších zbraňových zákonů v reakci na únorový masakr na floridské škole. Sesterské demonstrace se v sobotu chystají ve velkoměstech jako New York, Los Angeles či Chicago. A sympatie vyjadřují také další světová města, například Madrid či Paříž - celkem se jich kolem světa očekává přes 800.

„Vyrůstali jsme s vědomím, že se nám něco podobného může stát,“ řekla listu The Washington Post osmnáctiletá Callie Stoneová v narážce na vraždu 17 lidí, převážně studentů, spáchanou na střední škole ve floridském městě Parkland devatenáctiletým vyloučeným studentem.



Devatenáctiletý útočník Nicolas de Jesus Cruz tam zavraždil 17 lidí a dalších 14 zranil. S poloautomatickou puškou AR-15 bývalý student nejprve střílel před floridskou školou Marjory Stoneman Douglas, poté vtrhl do budovy a začal pálit po bývalých spolužácích a učitelích. Přeživší studenti v reakci na střelbu založili hnutí #NeverAgain, jehož součástí je i March for our Lives - v překladu Pochod za naše životy.

Stejně jako tisíce dalších mladých lidí vyrazila Stoneová na washingtonskou Pensylvánskou třídu vedoucí mezi Kapitolem a Bílým domem již brzy ráno místního času, aby si v očekávání záplavy lidí zajistila místo blízko u řečnického pódia. Na něm se má počínaje polednem místního času (17:00 SEČ) vystřídat dvacítka řečníků mladších 18 let. Protest svými vystoupeními podpoří rovněž známí hudebníci, mezi nimi Ariana Grandeová, Miley Cyrusová či Ben Platt.

Jako jedna z prvních ve Washingtonu promluvila studentka Douglas High Marianna Bradyová, která třímala transparent s fotkou svého přítele - i jeho legálně zakoupenou AR-15 14. února Cruz zastřelil. „Jsem tu, aby tomuhle už nikdy nikdo nemusel čelit,“ prohlásila na pódiu.

Kromě studentů míří na akci mnoho jejich rodičů, někteří pedagogové či další lidé.

Účastníci akce chtějí přesvědčit zákonodárce a prezidenta Donalda Trumpa, aby prosadili některá omezení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na školách. „Chraňte děti, ne zbraně,“ hlásá podle fotografie washingtonského deníku jeden z transparentů mezi účastníky demonstrace.

Ke krokům, k nimž vyzývají, patří například zvýšení věkové hranice pro prodej střelných zbraní či úplný zákaz prodeje některých útočných zbraní. Většina zákonodárců se i pod vlivem mocné lobby majitelů zbraní staví k těmto opatřením vytrvale odmítavě, ačkoli floridský masakr díky tlaku studentů přispěl k zahájení nebývale otevřené debaty.