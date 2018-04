‚Design nejsou jen kousky vystavené v galerii, ale to, co běžně nosíme’

Ctirad Sára, zakladatel značky BeWooden, designér, fotograf, ale nejraději o sobě říká, že je normální kluk z vesnice. S vlastní tvorbou začal hned po střední škole, kdy se pustil do školy života a praxe. Tři roky se živil jako fotograf, až jej fashion fotografie přivedla k módě a designu.

Lidovky.cz: O svých začátků jste se hodně posunuli. Vyrábíte už i náramky či designová psaníčka pro ženy do společnosti. Kde berete inspiraci?

Často si říkáme, že inspirace chodí více za námi, než ji sami vyhledáváme a to v podobě podmětů našich kolegů nebo zákazníků. Je to spíše o tom stále být otevřený novým nápadům a ty zkoušet a ověřovat.

Lidovky.cz: Svou tvorbou skládá hold ruční práci a řemeslu. Jak vnímáte tradici obecně?

Tradici vnímáme jako něco, co patří k nám a naší historii. Je to i prostor, kde hledáme inspiraci, ve věcech, které vždy fungovaly a nesou v sobě krásnou vazbu mezi prací a láskou k řemeslu.

Lidovky.cz: Tvoříte v Beskydech, jak moc je pro vás prostor, ve kterém žijete důležitý?

Přestože dnes již máme dílny i mimo kraj a kolegy, kteří zastupují naší značku po řadě měst a zemí, pro nás jsou Beskydy srdcem. Místem, ze kterého vše vychází, a kde vše začalo. Věřím, že každý člověk vnitřně cítí, kde je skutečně doma a pro nás je to právě tady.

Lidovky.cz: Dokázali byste žít v Praze? Nebo k životu potřebujete přírodu?

Pro mne je vždy nejdůležitější mít kolem sebe ty správné lidi a poté je až to, kde právě jsem. Přestože, je zde velký kontrast mezi životem na vesnici a ve velkém městě, Praha se pro mne stává jedním z míst, kde se cítím dobře.

Lidovky.cz: Pozorujete, že se zájem o designové a originální výrobky v čase mění?

Lidé začínají postupně vnímat, že design neznamená pouze výstavní kousky z galerií, ale stále více věci denní potřeby, jejichž účelem je život lidem zpříjemnit. Je to dáno postupným objevováním nových věcí ze strany zákazníků a také výrobců, pro které jsou důležitější hodnoty a objevování než pouhý zisk.

Lidovky.cz: Myslím, že vás lidi stále vnímají jako značku, která dělá dřevěné motýlky, co všechno ale, krom zmíněných novinek, máte v repertoáru?

Vyrábět i jiné produkty než dřevěné motýlky byl pro nás jeden z důležitých kroků při rozhodování. Podpora řemesla, zachování a vznik nových dílen či radost v lidech nám ukázaly, že dává smysl pokračovat a rozšiřovat nejen produkty, ale především řemeslná odvětví. Rádi bychom tak začali objevovat svět papírů a psacích doplňků nebo designové vybavení do interiéru a spojovali tak nové řemesla dohromady.

Lidovky.cz: Když zrovna nepracujete, jak trávíte nejraději volný čas?

U nás v Beskydech se prakticky nechodí jinam než na hory… Připadá mi to jako místní fenomén, nicméně osobně to vnímám jako skvělé místo, jak si vyčistit hlavu a zároveň být v přírodě a s přáteli.

Lidovky.cz: Kolik lidí se na značce BeWooden dnes podílí a jaký je to rozdíl proti začátkům?

Dnes je nás v hlavním jádru přes pětatřicet a další desítky lidí, bez kterých bychom nemohli fungovat. Rozdíl oproti začátku je možná pouze v tom, že jsme vytvořili řadu nových dílen a učíme lidi řemeslu. Často k nám přicházejí noví kolegové, kteří před tím pracovali v kancelářích nebo jiných oborech, ale jejich chuť společně s námi tvořit, z nich udělaly pravé řemeslníky.

Lidovky.cz: Jaký strom a dřevo z něj máte nejraději?

Přiznám se, že vybrat jeden strom je pro mne opravdu náročné. Především, když poznáte, že každý z nich má svůj charakter a povahu. Jeden z těch hlavních je pro mne možná kaštan, už jenom při pohledu v parku, kdy jeho plody s radostí sbírají jak děti tak dospělí, tak po jeho vzácnost. Příliš se o tom nemluví, avšak za poslední roky kaštany trpí nemocí a může se stát, že za pár let budeme znát tento strom pouze z obrázků.

Lidovky.cz: Máte nějakou alternativní představu o svém životě? Co byste dělali, kdybyste nezačali vyrábět dřevěné motýlky?

Upřímně jsem nikdy nepřemýšlel nad tím „co by, kdyby…“ Spíše než ohlížet se zpět a váhat nad svými rozhodnutími je pro mne podstatné vědět a mít jasno v tom, kam směřuji. Pak už vše záleží na tom, co učiníme právě teď. Vnímám svou práci jako své poslání a spíše než dělat věci dobře bych rád dělal dobré věci.