Designová domácí obuv? Pantofle nosíme 365 dní v roce, říká zakladatel české značky

Slippsy jsou designové pantofle. Unosíte je 365 dní v roce Přemýšleli jste někdy, jaké pantofle doma nosíte? Dva Slováci, kteří se přestěhovali do Česka o tom přemýšleli tak intenzivně až je začali vyrábět sami. „Zjistili jsme, že neznáme žádnou značku, která by dělala designové pantofle, tak jsme si řekli, že je budeme dělat my. Od toho se začalo odvíjet všechno,“ říká spoluzakladatel značky Slippsy Tomáš Kaliarik v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vyrábíte designové pantofle. Jak ten nápad vznikl?

Firmu jsme založili s mojí velmi dobrou kamarádkou Mirkou, se kterou se známe ze Spojených států, tam jsme společně trávili léta během studií na univerzitě. Oba pocházíme ze Slovenska, ale Mirka se do Prahy přestěhovala dříve. Oba jsme pracovali pro velké firmy, ale moc nás to nenaplňovalo. Já se sem přestěhoval někdy před třemi lety. S myšlenkou, že bychom začali dělat něco svého, co nás baví, jsme si pohrávali delší dobu. Tak jsme začali vymýšlet, co bychom mohli dělat. A jak jsme se dostali k pantoflím? Byli jsme u sestry mé kamarádky, která má krásný nový byt. A když jsme přišli, dostali jsme pantofle, které byly šedivé, ošklivé a vůbec se do toho prostoru nehodili.

Lidovky.cz: Tak jste si řekli, budeme vyrábět pantofle?

No vlastně ano. Zjistili jsme, že neznáme žádnou značku, která by dělala designové pantofle, tak jsme si řekli, že je budeme dělat my. Od toho se začalo odvíjet všechno.

Lidovky.cz: Kde jste hledali inspiraci pro váš nápad?

Jistou vizi jsme měli, od ní se začala odvíjet styl kterým jsme se chtěli ubírat. Inspiraci jsme nacházeli všude kolem ale i v úspěšných světových značkách. Jejich příběhy a úspěch je pro nás příkladem a inspirací. Když jsme vymýšleli název, chtěli jsme, aby se odvíjel od anglického slova „slippers“ (v překladu pantofle) dvě písmena p se tak nabízeli k znázornění páru pantoflí. Na základě naší představy přišel grafik s tímto logem a hned jsme věděli, že to je přesně to co jsme si představovali. S stejným názorem se potkáváme u všech lidí. Následný návrh produktu jako i konstrukci a materiálové složení jsme si navrhli a vymysleli sami.

Lidovky.cz: Jak dlouhou dobu trvalo než jste se od myšlenky dostali k hotovému produktu?

To byla dlouhá cesta. Oba jsme ještě pracovali pro mezinárodní firmy a rozbíhali vše za běhu. Především jsme ze začátku nemohli najít nikoho, kdo by nám je vyráběl a pomohl nám je vyvinout po technické a materiálové stránce. Měli jsme látky a vzory a jasnou představu, ale trvalo to opravdu dlouho.

Lidovky.cz: Co podle vás musí správné pantofle splňovat?

Musí být měkké, pohodlné, musím mít protiskluzovou podrážku a hlavně jsme chtěli, aby byli originální.

Lidovky.cz: A měli jste vymyšlenou konstrukci pantoflí?

Popravdě ne, dneska vidím, jak jsme byli naivní, mysleli jsme si, že vymyslíme vzory a to, jak budou pantofle vypadat a někdo nám je vyrobí. Tak jednoduché to opravdu nebylo.

Lidovky.cz: A jak se vám to nakonec povedlo?

Nejdříve jsme třeba museli změnit látky, zjistili jsme, že pro krejčovské dílny to není k ušití, protože pantofle byly tlusté a na to neměli stroje. Pro ševcovskou dílnu to zase bylo moc textilní a nebyla to bota. Pantofle jsou prostě na pomezí mezi textilním a obuvickým výrobkem. V Česku se nám nepodařilo najít nikoho, začali jsme tedy hledat na Slovensku, kde jsme to měli půl roku v jedné celkem velké fabrice, pro kterou to zase nebylo příliš lukrativní, nebyla to objednávka na tisíce kusů. A my potřebovali, aby nám někdo pomohl.

Lidovky.cz: Jak jste to vyřešili?

Nezbývalo nám nic jiného než si otevřít dílnu vlastní, sice improvizovanou, ale naši. Tak jsme nakoupili starší stroje z Prostějova, lemovače a všechno. Něco jsme zaplatili z peněz, které jsme měli našetřené, něco jsme si půjčili. Na inzerát jsme si našli krejčovou, ale ještě předtím jsme tam strávili celé Velikonoce. Vytvořili jsme si prezentační video a rozhodli se, že jakmile budou pantofle hotové, zkusíme crowfundinngovou kampaň.

Lidovky.cz: Jak kampaň dopadla?

Byli jsme úplně neznámá značka, která ještě ani nezačala. Ale dopadla vlastně dobře, ačkoli musím říct, že celá kampaň nebyla tak jednoduchá. Hezké video nestačí, lidi se o vás musí dozvědět. Každopádně skončila úspěšně a z vybraných prostředků jsme zaplatili lemovací stroj a mohli se pustit do výroby.

Lidovky.cz: Takže konečně byly pantofle na světě. Byly podle vašich představ?

To úplně ne. Ani co se materiálu týká. Nezkontrolovali jsme třeba oděruvzdornost, což se ukázalo jako docela podstatný problém. Takže jsme museli vyměnit látku a navrhli novou.

Lidovky.cz: Jaká je životnost pantoflí teď?

Tak samozřejmě, že vydrží déle než ty první. Každopádně, když se nad tím zamyslím, tak každý kus oděvu, který nosíme má nějakou svoji životnost, kdybychom je nosili 365 dní v roce, tak prostě nevydrží. Nevydržel by to ani svetr za 10 tisíc. Třeba ponožky stojí dneska v průměru i dvě stovky, ale jak často je nosíme? Třikrát až pětkrát do měsíce ani tak nevydrží příliš slouho. Když budete doma nosit pantofle každý den, tak nevydrží deset let. Ale samozřejmě máme záruční lhůty a vše dodržujeme, takže si myslím, že to není zboží, které by nevydrželo nic.

Lidovky.cz: A dají se prát?

Prát se dají, byla to jedna z našich podmínek, když jsme je vymýšleli.

Lidovky.cz: Kolik typů prodáváte?

Před Vánoci jsem jich prodávali 12, měli jsme i limitované edice. Což bychom chtěli ale také posunout dále. Teď máme více-méně jenom geometrické vzory. Novou kolekci na letošní rok 2018 plánujeme více oživit originálními víc kreslenými designy ve spolupráci se skvělou umělkyní Elisé Jurkovič. Zatím to vypadá, že letos bude 8 nových designů včetně limitovaných edicí.

Lidovky.cz: K pantoflím jste přidali také trenýrky, jak pánské, tak dámské. Máte ambice sortiment ještě rozšířit?

Určitě ano. Trenýrky byly nejdříve jen doplňkový produkt k pantoflím. Zájem o ně byl však ohromný, proto jsme se rozhodli trenýrky taky rozjet ve větším a tyto sety by měly zanedlouho doplnit taky ponožky. Skvěle totiž zapadnou do našeho konceptu.