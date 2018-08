‚Destruktivní přístup USA ke vztahům s Ruskem.‘ Lavrov vyzval Pompea k propuštění Butinové

Moskva/Washington K propuštění Rusky Marije Butinové, kterou ve Spojených státech zadrželi kvůli podezření z nezákonného lobbingu, ve čtvrtek vyzval šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v telefonickém rozhovoru se svým americkým protějškem Mikem Pompeem. Lavrov přitom obvinil Washington z destruktivního přístupu ke vztahům s Ruskem, který podle něj narušuje vzájemnou spolupráci. Informovala o tom agentura Reuters.

Americká policie zadržela Butinovou v polovině července ve Washingtonu. Devětadvacetiletá žena byla obviněna, že v USA politicky působí ve prospěch cizí, tedy ruské vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. Hrozí jí za to až desetiletý trest vězení. Američtí vyšetřovatelé mají zároveň podezření, že udržuje kontakty s ruskou rozvědkou.

Lavrov ve čtvrtek v rozvoru s Pompeem vyzval k okamžitému zastavení stíhání Butinové, které je podle prohlášení ruského ministerstva zahraniční vedeno na základně smyšlených důvodů. Moskva už dříve označila Butinovou za politického vězně, protože její zatčení bylo podle názoru Moskvy motivováno jen zájmy americké vnitřní a vnější politiky.

Ruská diplomacie si dříve také stěžovala, že Butinová je v americkém vězení vystavena nelidským podmínkám. V samostatné cele je podle ruských úřadů pod 24hodinovým dohledem a na rozdíl od jiných vězňů nesmí vycházet na čerstvý vzduch.

Lavrov ve čtvrtek s Pompeem jednal mimo jiné také o Rusech Konstantinu Jarošenkovi a Viktoru Butovi, kteří si ve Spojených státech odpykávají vysoké tresty. Jarošenka poslal americký soud v roce 2011 za pašování drog na 20 let do vězení. But si odpykává 25letý trest za spiknutí v souvislosti s prodejem zbraní povstalcům z kolumbijské organizace FARC.