Škola v Teplicích, která čelila rasistickým útokům, dostala statisíce korun

TEPLICE Základní škola v teplických Proseticích převzala výtěžek sbírky s názvem Oni je do plynu, my je do škol!, kterou v její prospěch vypsala Organizace Romea. Více než 200 tisíc korun půjde na vybavení pro žáky prvních tříd a vzdělávání, řekla ředitelka školy Marcela Prokůpková.

Dalších bezmála 600 tisíc korun škola získá ze sbírky, kterou inicioval Patrick Zandl. Vedly jej k tomu rasistické útoky na sociální síti facebook vůči dětem z prosetické školy.



Výhrůžky se na sociálních sítích objevily loni na podzim pod fotografií první třídy, kterou v rámci seriálu otiskl místní Deník. Do třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti. Někteří lidé začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky.

Diskutující také vtipkovali v souvislosti s tím, že škola sídlí v Plynárenské ulici, a navrhovali poslat děti do plynu. „Tam by sednul granát jak pr... na prkýnko,“ zněl další z mnoha komentářů. Výhrůžky směřovaly i na učitele a vedení školy.



Případ vyvolal vlnu solidarity a podpory veřejnosti. Sbírku organizace Romea inicioval politolog Ivan Gabal. „Napadlo mě to proto, že jsem se nenaštval a že jsem si v tu chvíli uvědomil, že musíme hledat řešení, protože máme vážný problém. Útoky na děti ve školách jsou jiná kvalita než blbé řeči ve Sněmovně a to už přestává politika a začíná něco, proti čemu se musíme bránit,“ řekl Gabal. Do sbírky se zapojilo 774 lidí a vynesla 450 tisíc korun. Polovina zamíří do teplické školy, druhá na stipendia romských studentů.

Motivací ke sbírce byl postoj politiků

Škola prostředky využije na vybavení pro děti a na další vzdělávání. „Děti dostanou nové tablety a část bude věnovaná na podporu dalšího vzdělávání formou personálního zajištění nějakého člověka, který bude těm dětem pomáhat nejen s učením, ale také s jejich problémy, které mají třeba v rodině. A půjdou také na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků,“ doplnila Prokůpková.



Další peníze získá škola ze sbírky iniciované Zandlem. Dar musí nejprve formálně přijmout zřizovatel školy, tedy teplický magistrát. Zhruba desetina částky přišla podle Zandla ve formě kryptoměny bitcoin. Motivací ke sbírce byl podle Zandla postoj politiků. „Nejvíc nám přišlo líto, že v době, kdy jsme se o to zajímali, tak nikdo z politiků proti těm výrokům neprotestoval.

Nám to přišlo jako samozřejmé. Tak jsme si řekli, že se musíme ozvat my, normální, obyčejní lidé, a že by bylo hezké pro ty děti vybrat nějakou částku a poslat je jinam, třeba na hory,“ řekl Zandl. Tyto peníze škola podle Prokůpkové využije na ozdravné či vzdělávací pobyty či vybavení, které si rodiče dětí ani škola nemohou dovolit.

Základní škola Plynárenská v Teplicích.

Policisté i strážníci zvýšili v okolí školy dohled. Policie vyšetřuje tři konkrétní lidi, kteří komentáře psali. Dva z nich nejsou z Ústeckého kraje. „Zatím nikdo obviněn nebyl,“ řekla mluvčí policie Ludmila Světláková.



Podle ředitelky se situace již uklidnila. „Trvalo to delší dobu, ale myslím, že škola žije v normálu jako předtím,“ dodala Prokůpková.