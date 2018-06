Nechodí do školy a učí se, co je zrovna zaujme. Jak funguje rodina s domácností v pěti taškách?

PRAHA Vyznávají výchovu či životní styl, kterému se moderně přezdívá „worldschooling“. Za tímto pojem se skrývá nomádský styl života rodiny s dětmi, které nenavštěvují školu, učí se jen to, co je zaujme a nikde nejsou doma déle než pár měsíců. „Od běžné české rodiny se ta naše liší asi hodně,“ líčí v rozhovoru pro server Lidovky.cz matka tří dětí Lucie Tatranský.

Lidovky.cz: Jak byste popsala váš životní styl? Čemu byste to připodobnila? V čem je odlišný od „běžné“ české rodiny s dětmi?

Životnímu stylu, který provozujeme, se říká worldschooling. Cestujeme s naší rodinou po světě a učíme se z věcí, které jsou kolem nás. S manželem překládáme, takže nám stačí pouze počítač a připojení k internetu a můžeme pracovat odkudkoli. Od běžné české rodiny se ta naše liší asi hodně. Nemáme jeden domov, ale vytváříme si ho pokaždé, když někam přijedeme. Většinou se na jednom místě zdržíme mezi jedním a třemi měsíci. Pak zase pokračujeme dál. Děti nechodí do školy, ale učí se doma. Respektive se učí ve chvíli, kdy je něco zaujme. Naše rodina spolu tráví veliké množství času. Jsme spolu vlastně pořád. Nejdůležitější věci jsme schopni zabalit do pěti příručních zavazadel a fungovat z nich několik měsíců.

Lidovky.cz: Proč jste se vlastně rozhodli nezůstávat na jednom místě, ale cestovat, a to i s dětmi?

To asi nemělo nějaký konkrétní důvod. Cestování nás s manželem vždycky bavilo a dávalo nám smysl. A ve chvíli, kdy jsme začali cestovat pomalu a na plný úvazek, tak to byla pohoda i se třemi malými dětmi. Přijde mi, že při cestování člověk neustále vystupuje ze své komfortní zóny a to mu otevírá obzory.

Lidovky.cz: Je výchova dětí na cestách odlišná od té domácí?

Nemyslím si. Na cestách řešíme nejspíš to, co většina rodičů tady v České republice.

O rodině: Manželé Lucie a Karel Tatransky pracují jako překladatelé ve vlastní firmě

Nejmladší dcera se jmenuje Maya, prostřední je Alex, nejstarší pak Lilly. Ani jedno z dětí nikdy nechodilo do školy, vzdělávají je sami rodiče. Případně si věci studují samy.

Více o jejich životním stylu najdete zde: www.slowtravelingworldschoolers.com

Lidovky.cz: Jak se učíte s dětmi? Kolik času vám to denně zabere a v čem je to odlišné u každého dítěte?

Pokud s dětmi objevíme téma, které je zajímá, tak se mu věnujeme tak dlouho, dokud nás baví. Děti se dost často „učí“ bez nás. Mají přístup k elektronickým knihám a internetu a spoustu věcí si zjišťují samy. Každé se věnuje tomu, co mu dává smysl, a způsobem, který mu vyhovuje. Tomuto způsobu vzdělávání se říká sebeřízené a dospěli jsme k němu postupně.

Lidovky.cz: Stačíte na jejich vzdělávání? Nebo si musíte studovat látku dopředu?

Neustále narážím na to, že děti zajímají věci, o kterých nemám ani zdání. Nemám problém jim říct, že o tématu nic nevím. Jednoduše jdeme a společně vyhledáme informace. Nic dopředu si nestuduji, protože nejsem schopna odhadnout, co je zrovna zaujme.

Lidovky.cz: Co vidíte jako největší výhody takového životního stylu?

Cestování otevírá oči. Každý den se přesvědčujeme o tom, že svět není tak strašně nebezpečné místo, jak se nám mnohdy snaží média předkládat. Učíme se respektovat jinakost a vidět věci v souvislostech. Cestování všeobecně každého obohacuje.

Lidovky.cz: A naopak nevýhody?

Občas je dost těžké být daleko od rodiny a přátel, ale jezdíme do Česka alespoň na dva měsíce v roce, abychom si všechny užili. Pak je také dost náročné, že spolu trávíme všechen čas a nemáme babičky nebo hlídací tety, abychom si s manželem mohli například zajít na rande. Naštěstí potkáváme na cestách spoustu dalších worldschoolujících rodin a tak si občas vzájemně vypomáháme.

Lidovky.cz: Jak vnímají děti, že nevyrůstají jako jejich vrstevníci? Uvědomují si to vůbec?

Ve světě je worldschooling velmi populární, takže se setkáváme s rodinami, které žijí stejným životním stylem. Možná proto to děti nevnímají jako něco výjimečného. Prostě ví, že každý to má trochu jinak a nějak je to netrápí. Jediné, co jim občas chybí, jsou kroužky, o kterých jejich čeští kamarádi často vyprávějí.

Lidovky.cz: Nechtěli jste se někdy vrátit a žít podle „standardního“ modelu?

Jak se říká: Nikdy neříkej nikdy. Ale v tuto chvíli nám tento životní styl vyhovuje. Až to někoho z nás přestane bavit, tak budeme přemýšlet o nějakém kompromisu. :)

Lidovky.cz: Byl problém najít školu, která by vám vyšla vstříc?

Děti jsou zapsané v zahraniční škole, ve které probíhá i hodnocení, a do Čech pouze dodáváme vysvědčení.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že budou mít děti problém ve chvíli, kdy se od vás odpoutají?

Tak to mě upřímně nikdy nenapadlo. Nedovedu si představit, proč by tomu tak mělo být. Naopak si myslím, že pokud máte dobré základy, lépe se vám na nich staví vlastní svět.

Lidovky.cz: Umí děti budovat trvalejší vztahy? Narážím na to, jestli jim nechybí jisté zázemí, které by jim právě škola poskytla. Vadí jim to?

Děti nemají s budováním trvalejších vztahů žádný problém. Možná je to jejich povahami, možná na to cestování nemá žádný vliv. To netuším.

Lidovky.cz: Hledáte inspiraci u jiných rodin?

Ze začátku jsme určitě inspiraci u jiných rodin hledali, ale v tuto chvíli už jsme si „vyladili“ styl, který nám vyhovuje. Pokud se v tuto chvíli něčím inspirujeme, tak možná jen výběrem destinací.