Děti z první třídy posílali do plynu. Dohled policie už není nutný, rasismus ustal, zní z teplické školy

PRAHA Teplickou základní školu, kterou navštěvují převážně děti cizinců a Romů, ještě na podzim trápily útoky rasistů, dnes je situace výrazně lepší. „V současné době se škola již vrátila ke každodennímu běžnému provozu, i když 'obohacená' o zkušenosti, o které nikdo nestál,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz ředitelka instituce Marcela Prokůpková.

Základní škola v teplických Proseticích ve středu převzala výtěžek sbírky s názvem Oni je do plynu, my je do škol! Impulsem pro vypsání sbírky byly výhrůžky na sociálních sítích, které se loni objevily na podzim pod fotografií první třídy, kterou v rámci seriálu otiskl místní Deník.

Do třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti. Někteří lidé začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte aktuální atmosféru ve škole v souvislosti s kauzou z loňska?

V současné době se škola již vrátila ke každodennímu běžnému provozu, i když „obohacená“ o zkušenosti, o které nikdo nestál.

Ředitelka Marcela Prokůpková.

Lidovky.cz: Uvědomují si děti, co se dělo? Mluvíte o tom s nimi během výuky?

S dětmi jsme o situaci, která se odehrávala nejen na sociálních sítích mluvili, v souvislosti s jejich věkem a chápáním, děti měly také informace ze svých rodin, od kamarádů, ze svého nejbližšího okolí, z médií.

Lidovky.cz: Byla ve vašich očích kampaň Oni je do plynu, my je do škol užitečná? V čem konkrétně?

S nabídkou možnosti věnování části výtěžku z veřejné sbírky škole se na mne obrátil ředitel společnosti Romea, pan Ryšavý. S touto nabídkou jsem velmi ráda souhlasila a poté sledovala průběh sbírky, do které přispívali lidé známí, ale většinou lidé z celé republiky, kterým nebyly lhostejné projevy rasismu a xenofobie namířené proti bezbranným dětem. Lidé vyjádřili svoji podporu, občanský postoj a názor nejen finančním příspěvkem, ale také vyjádřili morální podporu, která škole v prvních dnech velmi pomohla.

Lidovky.cz: Jakým způsobem nyní pojímáte ve škole téma rasismu a xenofobie?

Téma rasismu a xenofobie je součástí vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, např. občanské výchovy, výchovy ke zdraví a také součástí metodického pokynu ministerstva školství, témata jsou také náplní třídnických hodin. Škola například uskutečnila projekt na téma vzájemné spolupráce a tolerance, využili jsme také nabídky vzdělávacích programů Poradny pro integraci. Děti si své kulturní, náboženské nebo jiné odlišnosti buď neuvědomují, nebo je neřeší, dokud je nezačnou řešit dospělí.

Lidovky.cz: Funguje stále policejní dohled v okolí školy, či nikoli?

Dohled policie již není nutný.

Lidovky.cz: Opakovaly se po vypuknutí „kauzy“ ještě projevy rasismu?

Ne. Další projevy rasismu a xenofobie jsme již nezaznamenali.

Lidovky.cz: Ozvala se vám v průběhu uplynulých měsíců poslankyně Tereza Hyťhová z SPD, která měla pochopení pro slova, která zaznívala od rasistů, ačkoli dále tvrdila, že násilí odsuzuje? Měla chuť se zapojit do kampaně Lidovky.cz, aby dokázala, že jako poslankyně a pedagožka odsuzuje takové jednání?

Paní poslankyně Hyťhová se na školu neobrátila, v jednom z rozhovorů se vyjádřila, že nebyla ze strany školy oslovena. Vzhledem k jejím vyjádřením jsem neměla v úmyslu ji oslovit.